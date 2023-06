Sunday Premiere: Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία «The Woman King» στη Nova!

Κλείσιμο

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η Viola Davis πρωταγωνιστεί σε μια γεμάτη δράση ιστορία που αφορά μία επίλεκτη γυναικεία μονάδα πολεμιστών! Οι συνδρομητές της Nova και σινεφίλ θα απολαύσουν σε Α’ αποκλειστική προβολή την ταινία « The Woman King » (2022, διάρκεια 130’), που ήταν, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό!Το 1823, οι Αγκότζι, μία ομάδα πολεμιστριών με απίστευτες ικανότητες και με αρχηγό τη σκληρή Νανίσκα, υπερασπίζονται το αφρικανικό βασίλειο της Δαχομέης από έναν αδίστακτο εχθρό. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια της ταινίας «Τhe Woman King» την Κυριακή 2/6 (22:00) με τουςσε σκηνοθεσία τηςΗ ταινία είναι διαθέσιμη και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.