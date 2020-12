Η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας στην εποχή του κορωνοϊού: Πρωτοποριακό shooting show από την Kathy Heyndels

Η δημοφιλής σειρά Rick and Morty μεταφέρθηκε με επιτυχία στο on line καζίνο χαρίζοντας ένα ξεχωριστό παιχνίδι!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

εξελίχθηκε σε ένα εντυπωσιακό διαδικτυακό, το οποίο μεταδόθηκε διαδικτυακά από 16 έως και 22 Νοεμβρίου, προσκαλώντας το ευρύ κοινό να παρακολουθήσει μέσα σε επτά ημέρες μόδα και στυλ, μέσα από επτά digital επεισόδια, κάθε ημέρα στις 18:00 το απόγευμα, από κορυφαίους Ελληνες σχεδιαστές.παρουσίασε τη συλλογή της «Cowns & Wedding» SS2021, στα πλαίσια του AXDW σε ένα εντυπωσιακό shooting show στον Εθνικό κήπο.Μια couture σειρά που συνδυάζει φινέτσα και ρομαντισμό και αποπνέει έντονη θηλυκότητα. Τα υπέροχα φορέματα από μεταξωτές αέρινες μουσελίνες και σκληρά υφάσματα, σε έντονα και ευφάνταστα χρώματα έκαναν τα μοντέλα να μοιάζουν με νεράιδες. Τα νυφικά της συλλογής είναι εντυπωσιακά σχεδιασμένα με κομψότητα και καθαρές γραμμές, με ανοιχτή πλάτη και τονισμένα ανοίγματα στο πόδι για μοναδικές εμφανίσεις, αναδεικνύοντας τη θηλυκότητα με μοναδικό τρόπο.Στην AXDW παρουσιάστηκε και η νέα Athleisure & Streetwear “Free to move” σειρά, γιός του ιδιοκτήτη του οίκου Γιάννη Τόγκου. Σχεδιασμένη με κοινά στοιχεία για άντρες και γυναίκες, σε ένα δυναμικό, active και neon fashion style. Με κύριο χρώμα το μαύρο και 3D flowing λεπτομέρειες σε συνδυασμούς υφασμάτων με γεωμετρικές γραμμές.Στην συλλογή αυτή το streetwear αποκτά luxury υπόσταση και συνδυάζει το φούτερ, την ποπλίνα και το δέρμα με neon λεπτομέρειες. Σχεδιασμένη με κοινά στοιχεία για άντρες και γυναίκες, σε ένα δυναμικό, active και neon fashion style. Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το μαύρο και συμπληρώνεται με 3D flowing λεπτομέρειες σε συνδυασμούς υφασμάτων με γεωμετρικές γραμμές. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρουσίαση του οίκου Kathy Heyndels συμμετείχαν και γνωστά μοντέλα από τοΤο πρώτο επεισόδιο μεταδόθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με τοννα παρουσιάζει μοναδικές δημιουργίες από τη καινούργια του SS21 Couture Collection.Στο δεύτερο επεισόδιο έδειξε τις δημιουργίες του ο. Το τρίτο επεισόδιο ήταν αφιερωμένο στους νέους δημιουργούς και τον θεσμό των New Designers Awards, με έξι ανερχόμενα ταλέντα: Calliope Barci, Constantine Papa, Dantee, P.J. Thanos, Sophique και Zoek.Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν οι εντυπωσιακές δημιουργίες του οίκουσε ένα μαγευτικό σκηνικό, καθώς και τη νέα athleisure συλλογή Marios Togos by Kathy Heyndels.Το τέταρτο επεισόδιο ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της Haute Couture συλλογής του σχεδιαστή Tassos Ntove. Το ελληνικό brand Parthenis παρουσίασε τη συλλγοή του το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ενώ την ίδια ημέρα παρακολουθήσαμε το glam-rock fashion film του δημοφιλούς σχεδιαστικού διδύμου. Η διαδικτυακή προβολή της ελληνικής εβδομάδας μόδας ολοκληρώθηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου με ένα ξεχωριστό fashion film, με δημιουργίες της