Ο Βασίλειος Κωστέτσος και τα super models της δεκαετίας του 80

Περισσότερο επίκαιρος από ποτέ αποδεικνύεται ο Ελληνας σχεδιαστής μόδαςο οποίος λίγο πριν βγει από την Αpple tv η σειρά ντοκιμαντέρ «» περιγράφει στιγμές που έζησε με τις Σίντι Κρόφορντ, Λίντα Εβαντζέλιστα, Κρίστι Τέρλινγκτον και τόσες άλλες σε ένα βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή του.«Εκείνο το διάστημα η Σίντι ζούσε τον μεγάλο έρωτά της με τον. Ήταν το θέμα που απασχολούσε όλο τον διεθνή τύπο. Θα ρθει και ο Ρίτσαρντ Γκιρ μαζί της; Έλεος, δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι μπαίναμε στην χρυσή εποχή των σούπερ μόντελς και οι ηθοποιοί θα περνούσαν σε δεύτερη μοίρα;Η Σίντι κατευθύνεται στο καμαρίνι της για να αλλάξει και να ανέβει στην σουίτα της να ξεκουραστεί. Μας ειδοποιεί όμως ο Δημήτρης Τζανάκης, υπεύθυνος ασφαλείας, ότι έρχεται πλήθος κόσμου για να την αγκαλιάσει και να πάρει αυτόγραφο. Καλό θα ήταν για την ασφάλειά μας να μας φυγαδεύσει από την έξοδο κινδύνου προς την προεδρική σουίτα. Μας αρπάζουν γρήγορα γρήγορα οι σωματοφύλακες και τρέχοντας για τα ασανσέρ υπηρεσίας στον διάδρομο, ακούω την Σίντι να φωνάζει: “Το εσώρουχό μου, το εσώρουχό μου!”.Είχε ξεχάσει στο καμαρίνι της το εσώρουχό της. Και λόγω μιας πρόσφατης ιστορίας που της είχε συμβεί στην Νέα Υόρκη από ένα θαυμαστή της, ήταν σοκαρισμένη και νόμιζε ότι της το πήρε πάλι κάποιος. Της λέω ΟΚ και πάει κάποιος πίσω στο καμαρίνι και μας το φέρνει γρήγορα. Όλα καλά. Επιτέλους στην σουίτα της. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Μεστούσης, ο Δημήτρης Πανουλής που μας ακολουθούν και ο Νίκος Κουντουράς. Της ζητάνε να τραβήξουνε κάποιες τελευταίες φωτογραφίες. Εκείνη ποζάρει μαζί μου. Και τους λέει stop. Έχετε ήδη αρκετές φωτογραφίες μου, θέλω να ξεκουραστώ.Ήθελε πολύ να έρθει μπουζούκια μαζί μας, γιατί η Λίντα της είχε πει τα καλύτερα. Αλλά το πρωί πέταγε στις 7 για το Λονδίνο και έπρεπε να είναι όμορφη».«Ηκατεβαίνει στην είσοδο συνοδευόμενη απ’ τον Ρέι Μπράουν, την Μαρί Κριστίν και τους αμέτρητους σεκιούριτι. Φορούσε ένα στενό Τζιν με ένα μπούστο, όλο πλισαρισμένο στην μπάσκα. Εχει επιλέξει μια ζώνη με αλυσίδα και μαιάνδρους και καφέ ταρταρούγα γυαλιά ενώ ο Ρέι, τζιν και λευκό πουκάμισο με την ελληνική σημαία κεντημένη αριστερά επάνω.Το πουκάμισο αυτό με την ελληνική σημαία να κυματίζει, είχε γίνει για πολλά χρόνια σήμα κατατεθέν μου και must. Στην είσοδο εμφανίζεται κάποια στιγμή, ο Αντώνης Λυμπέρης ο οποίος ήθελε να γνωρίσει την Κάρε Οτις. Ο Αντώνης έχει μια παλιά BMW λευκή, πολύ ωραία μηχανή που κάνει κλικ στην Καρέ και ανεβαίνει επάνω. Ο Μανουέλ αρχίζει να την φωτογραφίζει και ναι: Η Κάρε οδηγεί τη μηχανή του Λυμπέρη!Εκείνο το διάστημα γινόταν χαμός διεθνώς με την καμπάνια που πρωταγωνιστούσε φωτογραφημένη φορώντας τζιν Calvin Klein κι οδηγώντας μηχανή στους δρόμους της Νέας Υόρκης.Αυτό ήταν, η Κάρε δεν κατεβαίνει απ’ την μηχανή».«Η Κλόντια μόλις είχε κλείσει συμβόλαιο με τονγια την Chanel και ήταν πολύ hot στο Παρίσι, αλλά όχι τόσο σουπερσταρ όπως οι Λίντα, Κρίστι, Ναόμι, Τατιάνα, Σίντι που λόγω του “freedom” ήταν το επίκεντρο σε όλο τον κόσμο. Η Κλόντια ως λολίτα Μπε μπε ξεκίναγε τον μύθο της.Τα πάρτι συνεχίζονται σε συγκλονιστικά σπίτια στο Σεν Ζερμέν, σε σουίτες στο Ritz, στο Μπαιν Ντουζ, Κουίνς. Στο πάρτι του Dior που είχε γίνει στο ξενοδοχείο Γκράν Οτέλ βρίσκομαι προς εκπλήξεως. Όπως πίνω την σαμπάνια μου ακούω “Bασίλειος, Βασίλειος”. Είναι η Μούσα μου, η θεά μου Λίντα Εβαντζελίστα μαζί με την new comer στα σουπερ μόντελς Κάρεν Μούλντερ και έρχονται προς το μέρος μου κυνηγημένες από καμιά πενηνταριά φωτογράφους και τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο που κόβονται για μια φωτογραφία, μια δήλωση, κάτι.Η Λίντα έχει μόλις βάψει τα μαλλιά της κόκκινα κι έχει μπει σε άλλο ρόλο χολιγουντιανής βαμπ. Με πλησιάζει και μου συστήνει “This is Karen. Karen is Vassilios, you have to do his show in Athens wonderful experience with a magic show and you gonna adore Vassilios collection”.Η Κάρεν Μούλντερ είναι επίσης πολύ όμορφη, με υπέροχα μακριά μαλλιά, συγκλονιστικό βαθύ βλέμμα και ένα επίσης καταπληκτικό χαμόγελο που μεταμορφώνεται αλλά η Λίντα είναι Λίντα. Της υπόσχομαι ότι θα την φέρω στην Αθήνα, η Κάρεν ενθουσιάζεται και μου δίνει ένα τεράστιο φιλί. Η Κλόντια που μας παρακολουθεί από μια γωνιά έρχεται κι αυτή στην παρέα. Μου συστήνεται και κλείνει πονηρά το μάτι "Μπα για κάτσε!" μου λέει "θα έρθω κι εγώ!"».«Ηταν γλυκιά αλλά και απρόβλεπτη. Την μια της άρεσε κάτι και την άλλη άλλαζε η διάθεσή της άδρην. Εκείνη την εποχή διατηρούσε σχέση με τονκι εκείνος επιδρούσε στην ψυχολογία της. Ένα πρωί που την φιλοξενούσα, σηκώθηκε, ζήτησε καφέ και έπειτα μου είπε "Λοιπόν θέλω μια ομελέτα από τα χέρια σου!" Αργότερα μου είπε ότι ήταν ότι ωραιότερο είχε γευτεί τον τελευταίο καιρό».