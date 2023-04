Φεστιβάλ Αθηνών 2023: Όλα όσα θα δούμε το καλοκαίρι σε Ηρώδειο και Επίδαυρο

Ο Σταμάτης Κραουνάκης θα παρουσιάσει μια μουσική παράσταση στη Μικρή Επίδαυρο

Εκτός από την παγκόσμια πρεμιέρα της «Μήδειας» του Φρανκ Κάστορφ, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα φιλοξενήσει επίσης τον, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Ευαγγελάτου, με τους Κόρα Καρβούνη, Αμαλία Νίνου, Δημήτρη Παπανικολάου, Μαρία Σκουλά, Έλενα Τοπαλίδου, Γιάννη Τσορτέκη και Ορέστη Χαλκιά, τις, με τη σκηνοθετική υπογραφή της αιρετικής Λένας Κιτσοπούλου, τα, σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα με τους Μιχάλη Θεοφάνου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Έκτορα Λιάτσο, Μαίρη Μηνά, Νάνσυ Μπούκλη, Ηλέκτρα Νικολούζου, Αργύρη Ξάφης Κυριάκο Σαλή, Μιχάλη Σαράντη και Άρης Σερβετάλη, τονσε σκηνοθεσία Γιώργου Σκεύα και τους Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Δημήτρη Καταλειφό, Μάξιμο Μουμούρη και Αγγελική Παπαθεμελή, την, σε σκηνοθεσία Ιώς Βουλγαράκη με πρωταγωνιστές τους Ιωσήφ Ιωσηφίδη, Μαρίνα Καλογήρου, Ελένη Κοκκίδου, Θανάση Κουρλαμπά, Ερρίκο Μηλιάρη, Ηλεάνα Μπάλλα, Άκη Σακελλαρίου και Αλέκο Συσσοβίτη και τον, σε σκηνοθεσία Σίμου Κακάλα και πρωταγωνιστές τους Γιώργο Αμούτζα, Σίμο Κακάλα, Χρήστο Μαλάκη, Άννα Μάσχα, Κωνσταντίνο Μωραΐτη, Γιάννη Νταλιάνη, Γιάννης Στάνκογλου κ.αΕπιπλέον, στηνα δούμε και θα ακούσουμε, μεταξύ άλλων, τονκαι τονκ.α. ενώ θα επαναλειτουργήσει, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια ο εκθεσιακός χώρος στο το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στη «Μήδεια».Το Φεστιβάλ Αθηνών επενδύει στις συνεργασίες και το αποδεικνύει επεκτείνοντας τις σχέσεις της με άλλους εγχώριου πολιτιστικούς οργανισμούς. Ανάμεσά τους και το εκ βάθρων ανακαινισμένοόπου θα φιλοξενηθούν, υπό τονμ γενικό τίτλο «Β. Subset», σειρά συναυλιών, μουσικών περφόρμανς αλλά και οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.Παράλληλα, το φετινό Φεστιβάλ συνεργάζεται και με τοστο πλαίσιο της ενίσχυσης και της προβολής της εγχώριας καλλιτεχνικής δημιουργίας, μέσα από το πρόγραμμα «» το οποίο περιλαμβάνει μια ανθολογία 14 ελληνικών έργων που θα παρουσιαστούν, ενώπιον καλλιτεχνικών διευθυντών διεθνών Φεστιβάλ, curators, δημοσιογράφων και υπεύθυνων προγραμματισμού οργανισμών του εξωτερικού, τόσο στην Πειραιώς 260 όσο και στη Μικρή Επίδαυρο.Επιπλέον, το Φεστιβάλ ενώνει τις καλλιτεχνικές δυνάμεις του και μεδιοργανώνοντας, από κοινού, μουσικό φεστιβάλ με νεανικά ελληνικά σχήματα της εναλλακτικής μουσικής σκηνής.ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – OLIVIER PYΜαντάμα Μπατερφλάι του Τζάκομο ΠουτσίνιANNE-SOPHIE MUTTERMUTTER’S VIRTUOSIΈργα Βιβάλντι, Μπαχ, Πρεβέν, Μπολόν ντε Σεν-ΖορζUTOPIA ORCHESTRA – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣΤρίτη συμφωνία του Γκούσταβ ΜάλερROBERTO ALAGNA & ALEKSANDRA KURZAK – ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – NAYDEN TODOROVΈτος Μαρίας ΚάλλαςΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣJOHN CALE & BAND – ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ – KATIA & MARIELLE LABEQUE – ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΜΕΝΙΔΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΡΒHΣ-ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣΠαγκόσμια Ημέρα ΜουσικήςΈργα Σεν-Σανς, Πεκού / Σαββόπουλου, ΜπιζέTHE WATERBOYSNILS FRAHMMusic for AthensGREGORY PORTERΕΛΛΗ ΠΑΣΠΑΛΑThe American SongbookSIGUR RÓSΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣΡέκβιεμ του Τζουζέπε ΒέρντιALEXANDRE DESPLATΜε τη συμμετοχή της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ & ΟΙ 100°CΗλεκτρική καρέκλα στο ΗρώδειοANOUAR BRAHEM QUARTETThe Astounding Eyes of RitaJOSÉ JAMESJAMESΜε κλασική ορχήστρα και χορωδία γκόσπελHERBIE HANCOCKMELODY GARDOTΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 80 ΧΡΟΝΙΑ – CHRISTOPH ESCHENBACH – LANG LANGΈργα Γκριγκ, ΤσαϊκόφσκιKRAFTWERKGILBERTO GIL & FAMILYAquele Abraço TourΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – PAOLO CARIGNANI – LEO MUSCATOΝαμπούκο του Τζουζέπε ΒέρντιPHILIPPE QUESNEThe Garden of Delights / Ο κήπος των ηδονώνPRE-SHOW & POST-SHOW TALKSΠρόλογος – ΈξοδοςΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝΗ ελευθερία των άλλωνTHALIA THEATER HAMBURG – ΚΙΡΙΛ ΣΕΡΕΜΠΡΕΝΙΚΟΦDer Wij / ΒίιΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ – MICHAEL KLIËNΟι ονειροπόλοιΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΛΗΣΟ σκύλος, η νύχτα και το μαχαίριΝΑΤΑΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣχέδιο Μάρσαλ – Α path of perspectivesMARIANO PENSOTTI – GRUPO MAREALa obra / Το θεατρικό έργοΣΤΑΘΗΣ ΛΙΒΑΘΙΝΟΣΚαζανόβα / Δον Ζουάν: Η ερωτική περιπλάνησηΣΕΖΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣΟι γυναίκες επιστρέφουνAEF Urban Dance ContestHip hop battle & All styles battleMETTE INGVARTSENThe Dancing PublicCHRISTOPH MARTHALERDas Weinen (Das Wähnen) / Λυγμός (Καημός)AMIR REZA KOOHESTANI – MEHR THEATRE GROUPBlind Runner / Τυφλός δρομέαςEMANUEL GAT DANCELOVETRAIN2020ALEXANDER ZELDINThe Confessions / Οι εξομολογήσειςΑΓΝΗ ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΡΩΣΣΕΤΟΥΗ απόλαυση της αναπαράστασηςΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣΗ πτώση του οίκου των Κοινών / The Fall of the House of CommonsΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΕΝΤΑΚΗΣΤο ρόδο είναι ρόδοΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ & CLOUDSDONTHAVESHAPEεπώδυνα εύκολοROOTLESSROOTΣιωπήΕΛΛΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒάκχεςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣRepairΘΑΝΑΣΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ – ΧΑΡΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ / 4FRONTALΣπυριδούλεςJERÔME BELIsadora Duncan / Ισιδώρα ΝτάνκανΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΘυέστης του ΣενέκαJAN MARTENS & DANCE ON ENSEMBLEany attempt will end in crushed bodies and shattered bones / κάθε απόπειρα θα καταλήγει σε κομματιασμένα κορμιά και τσακισμένα κόκαλαΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ – bijoux de kantΤραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριοΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΡέκβιεμ για τη Φάνι ΓκόλντμανGISÈLE VIENNEL’Étang / Η λίμνηΛΕΝΙΩ ΚΑΚΛΕΑΑγρίμι / FauveΤΖΑΖ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ PRAGUE QUADRENNIAL 2023A rare gathering / Μια σπάνια συνάθροιση(Φιλοξενία για το grape)ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ (ΑΠΑΡÄΜΙΛΛΟΝ)ΚαταστροφήΑΝΕΣΤΗΣ ΑΖΑΣΗ Δημοκρατία του ΜπακλαβάΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΑΗΣRun – Ένα σκηνικό δοκίμιο για την έλλειψη χρόνουMARIO BANUSHITaverna MiresiaMario, Bella, AnastasiaSubset Festival – Φεστιβάλ νέας μουσικήςSABER RIDERVINYL -TERROR & -HORRORTRIGGER HAPPYIn Medias ResMMMΔ & ALEML’âge de l’absolutisme LIVEKALI MALONEHEKLASÉBASTIEN ROUXROBERT HENKECBM 8032ΤΕΤΤΤΙΞ – ΕΛΕΝΗ ΧΟΥΜΟΥcheVron foldERGON ENSEMBLEReich / RichterEΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥMήδεια – Περιοδική έκθεσηΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥΙππόλυτος του ΕυριπίδηΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΛΕΝΑ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥΣφήκες του ΑριστοφάνηFRANK CASTORFΜήδεια Βασισμένο στον ΕυριπίδηΕΦΗ ΜΠΙΡΜΠΑΒατράχια του ΑριστοφάνηΜια κωμωδία με DNA τραγωδίαςΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣΟιδίπους επί Κολωνώ του ΣοφοκλήΙΩ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΕκάβη του ΕυριπίδηΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΓΑΡΗΣΤρωάδες του ΕυριπίδηΣΙΜΟΣ ΚΑΚΑΛΑΣΟιδίπους Τύραννος του ΣοφοκλήΔημιουργική απασχόληση παιδιών στην ΕπίδαυροSTUDIO RESIDENCYΠάροδοςΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣΕΜΙΛΥ ΛΟΥΙΖΟΥΣυμπτώματα από την έλλειψη βάρους του Γιάννη ΣκαραγκάΕμπνευσμένο από τις Ευμενίδες του ΑισχύλουΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΛΑΤΣΟΥΣΗΣΘήβα: A Global Civil WarΕμπνευσμένο από τους Επτά επί Θήβας του ΑισχύλουΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣΦιλοκτήτης του Χρήστου ΟικονόμουΕμπνευσμένο από τον Φιλοκτήτη του ΣοφοκλήΤΑΚΗΣ ΤΖΑΜΑΡΓΙΑΣΓίνεται ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ
Έρως ανίκατε μάχαν – Ο ερωτικός Κραουνάκης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Προβολή ταινίας: Φαίδρα του Ζιλ Ντασέν