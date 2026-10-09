Θύμα ληστείας ο πρωταγωνιστής της σειράς Pretty Little Liars: Απείλησαν να με σκοτώσουν για το ρολόι μου

Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε ο ηθοποιόςκατά τη διάρκεια βίαιης επίθεσης στο Δυτικό Χόλιγουντ, το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου.Ο 37χρονος πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να τρέχει αίμα από το κεφάλι του μετά την επίθεση. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, οι δράστες τον χτύπησαν επανειλημμένα και του έκλεψαν το ρολόι. Στη λεζάντα έγραψε: «Το Δυτικό Χόλιγουντ δεν είναι πλέον ασφαλές».«Με λήστεψαν υπό την απειλή όπλου και μαχαιριού δύο νεαροί άνδρες, οι οποίοι απείλησαν να με σκοτώσουν για το ρολόι μου και θα το έκαναν! Ο Θεός δεν το επέτρεψε απόψε. Η ζωή μου για ένα ρολόι», είπε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους μέσα από το βίντεο.«Θα σας ενημερώσω σύντομα με περισσότερες λεπτομέρειες. Ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι κάμερες Flock, που η Κάρεν Μπας, ο Γκάβιν Νιούσομ και όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουν ότι θα σταματήσουν την εγκληματικότητα, θα καταφέρουν να εντοπίσουν αυτούς τους πολύ επικίνδυνους εγκληματίες. Ο Θεός να σας ευλογεί», πρόσθεσε.Σε άλλο σημείο του βίντεο, εμφανώς σοκαρισμένος, ο Άλεν αναφέρει: «Μόλις με λήστεψαν έξω από το Laurel Supply. Δύο τύποι με απείλησαν με ένα όπλο και ένα μαχαίρι. Καλέστε την αστυνομία».Πλάνα από κάμερα ασφαλείας, τα οποία φαίνεται να έχουν καταγραφεί σε χώρο στάθμευσης, δείχνουν δύο υπόπτους να πλησιάζουν τον ηθοποιό την ώρα που ανοίγει τις πόρτες του αυτοκινήτου του. Διακρίνονται οι δράστες να τον απειλούν με όπλα, προτού τον χτυπήσουν αρκετές φορές στο κεφάλι.Στην ανακοίνωση των αρχών αναφέρεται: «Όταν έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με έναν ενήλικο άνδρα, ο οποίος δήλωσε ότι τον πλησίασαν δύο άνδρες ντυμένοι με μαύρα ρούχα. Ο ένας ύποπτος σημάδεψε το θύμα με ένα ασημί πιστόλι, ενώ ο άλλος τον απείλησε με μαχαίρι και απαίτησαν να τους παραδώσει το ρολόι και το βραχιόλι του. Λίγο αργότερα, το θύμα χτυπήθηκε στο πρόσωπο με το πιστόλι. Οι δράστες άρπαξαν το ρολόι του και διέφυγαν από το σημείο με άγνωστο όχημα. Το θύμα υπέστη τραύμα στο μέτωπο. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας του Λος Άντζελες, οι οποίες προχώρησαν σε ιατρική εξέταση του θύματος. Ωστόσο, δεν διακομίστηκε σε νοσοκομείο».Αργότερα, ο Άλεν ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι τελικά πήγε στο νοσοκομείο και ότι είχε υποστεί διάσειση. Παράλληλα, επανέλαβε ότι «το Δυτικό Χόλιγουντ δεν είναι ασφαλές», χαρακτηρίζοντας την περιοχή «κόλαση».Φωτογραφία: Shutterstock