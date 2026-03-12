Video: Ο Σάκης Ρουβάς έχει άκυρα πράγματα στο αυτοκίνητο του...

Μέσα στο pickup που χρησιμοποιεί, το Volkswagen Amarok, υπάρχουν πέντε πράγματα που μάλλον κανείς δεν θα περίμενε να βρει.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του υπάρχουν πάντα ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα κατσαβίδι, καραμέλες για τον λαιμό, χρώματα ζωγραφικής και ένα μικρό γλυπτό που του έφτιαξε η κόρη του στο σχολείο. Μπορεί να μοιάζουν τυχαία αντικείμενα, όμως για εκείνον έχουν τη δική τους σημασία.

