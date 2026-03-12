Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Video: Ο Σάκης Ρουβάς έχει άκυρα πράγματα στο αυτοκίνητο του...
Ο Σάκης είναι γνωστός για τη σκηνική του παρουσία, την ενέργεια και την αγάπη του για την οικογένεια. Όμως όταν ανοίγει την καμπίνα του αυτοκινήτου του, αποκαλύπτεται και μια πιο καθημερινή πλευρά του.
Μέσα στο pickup που χρησιμοποιεί, το Volkswagen Amarok, υπάρχουν πέντε πράγματα που μάλλον κανείς δεν θα περίμενε να βρει.
Ο ίδιος αποκάλυψε ότι μέσα στο αυτοκίνητό του υπάρχουν πάντα ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα κατσαβίδι, καραμέλες για τον λαιμό, χρώματα ζωγραφικής και ένα μικρό γλυπτό που του έφτιαξε η κόρη του στο σχολείο. Μπορεί να μοιάζουν τυχαία αντικείμενα, όμως για εκείνον έχουν τη δική τους σημασία.
