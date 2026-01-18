Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πανάκριβο το γυμναστήριο του Μακμπέθ Κασσελάκη - Πόσο έχει η συνδρομή;
Ο Τάιλερ Μακμπέθ, σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα του στον χώρο της ευεξίας με το άνοιγμα ενός γυμναστηρίου υψηλών απαιτήσεων στο κέντρο της Αθήνας τον Μάρτιο.
Το γυμναστήριο θα φιλοξενηθεί σε ένα από τα πλέον κεντρικά και γνωστά σημεία της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος, σε χώρο με υψηλό επαγγελματικό μίσθωμα. Ο χώρος που επιλέχθηκε αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες του Μακμπέθ να προσφέρει κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, καθώς το ενοίκιο για τα πρώτα τρία χρόνια της μίσθωσης ανέρχεται στις 21.000 ευρώ τον μήνα και προβλέπεται να αυξηθεί στα 25.000 ευρώ στη συνέχεια, στο πλαίσιο ενός συνολικού εξαετούς συμβολαίου. που θα παρέχονται.
Η μηνιαία συνδρομή στο νέο γυμναστήριο θα ξεκινά από περίπου 200 ευρώ το μήνα!. Η φιλοσοφία λειτουργίας διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά γυμναστήρια ευρείας πρόσβασης, καθώς θα δίνεται έμφαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, personal training και μικρές ομαδικές συνεδρίες.
