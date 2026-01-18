Πανάκριβο το γυμναστήριο του Μακμπέθ Κασσελάκη - Πόσο έχει η συνδρομή;

Το γυμναστήριο θα φιλοξενηθεί σε ένα από τα πλέον κεντρικά και γνωστά σημεία της πόλης, στην πλατεία Συντάγματος, σε χώρο με υψηλό επαγγελματικό μίσθωμα. Ο χώρος που επιλέχθηκε αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες του Μακμπέθ να προσφέρει κάτι πέρα από τα συνηθισμένα, καθώς το ενοίκιο για τα πρώτα τρία χρόνια της μίσθωσης ανέρχεται στις 21.000 ευρώ τον μήνα και προβλέπεται να αυξηθεί στα 25.000 ευρώ στη συνέχεια, στο πλαίσιο ενός συνολικού εξαετούς συμβολαίου. που θα παρέχονται.

Η μηνιαία συνδρομή στο νέο γυμναστήριο θα ξεκινά από περίπου 200 ευρώ το μήνα!. Η φιλοσοφία λειτουργίας διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά γυμναστήρια ευρείας πρόσβασης, καθώς θα δίνεται έμφαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, personal training και μικρές ομαδικές συνεδρίες.