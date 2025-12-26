Η Τζένιφερ Λόπεζ με κόκκινο στενό φόρεμα άνοιξε το σπίτι της και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα
GALA
Τζένιφερ Λόπεζ Χριστούγεννα

Η Τζένιφερ Λόπεζ με κόκκινο στενό φόρεμα άνοιξε το σπίτι της και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media και δείχνει πλάνα από το εντυπωσιακό της σπίτι

Η Τζένιφερ Λόπεζ με κόκκινο στενό φόρεμα άνοιξε το σπίτι της και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα
Η Τζένιφερ Λόπεζ ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα στους εκατομμύρια followers της με ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα social media. Η σταρ εμφανίζεται με ένα κολλητό κόκκινο φόρεμα, υποδεχόμενη στο σπίτι της φίλους και οικογένεια.

Στο βίντεο φαίνονται η πολυτελής χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τα δώρα που έχουν ετοιμαστεί για τους καλεσμένους, καθώς και στιγμές με ένα από τα παιδιά της να απολαμβάνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι φίλοι της μπαίνουν στο σπίτι, ενώ η Λόπεζ ολοκληρώνει το βίντεο καθισμένη στην κορυφή του τραπεζιού, κρατώντας ένα ποτό στο χέρι.

Δείτε το βίντεο
View this post on Instagram

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης