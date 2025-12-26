Η Τζένιφερ Λόπεζ με κόκκινο στενό φόρεμα άνοιξε το σπίτι της και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα
Η Τζένιφερ Λόπεζ με κόκκινο στενό φόρεμα άνοιξε το σπίτι της και ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα
Δείτε το βίντεο που ανέβασε στα social media και δείχνει πλάνα από το εντυπωσιακό της σπίτι
Η Τζένιφερ Λόπεζ ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα στους εκατομμύρια followers της με ένα εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε στα social media. Η σταρ εμφανίζεται με ένα κολλητό κόκκινο φόρεμα, υποδεχόμενη στο σπίτι της φίλους και οικογένεια.
Στο βίντεο φαίνονται η πολυτελής χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τα δώρα που έχουν ετοιμαστεί για τους καλεσμένους, καθώς και στιγμές με ένα από τα παιδιά της να απολαμβάνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι φίλοι της μπαίνουν στο σπίτι, ενώ η Λόπεζ ολοκληρώνει το βίντεο καθισμένη στην κορυφή του τραπεζιού, κρατώντας ένα ποτό στο χέρι.
Δείτε το βίντεο
Στο βίντεο φαίνονται η πολυτελής χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, τα δώρα που έχουν ετοιμαστεί για τους καλεσμένους, καθώς και στιγμές με ένα από τα παιδιά της να απολαμβάνει τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι φίλοι της μπαίνουν στο σπίτι, ενώ η Λόπεζ ολοκληρώνει το βίντεο καθισμένη στην κορυφή του τραπεζιού, κρατώντας ένα ποτό στο χέρι.
Δείτε το βίντεο
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα