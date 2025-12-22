Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αυτοκτόνησε ο YouTuber Λαμάρ Γουίλσον στα 48 του χρόνια
Ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου, με εκατομμύρια ακολούθους σε YouTube, Instagram και TikTok, έβαλε τέλος στη ζωή του
Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Λαμάρ Γουίλσον, ενός από τους πιο αγαπητούς influencers στον χώρο των social media, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του σε ηλικία 48 ετών.
Σύμφωνα με το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Λαμάρ Γουίλσον αυτοκτόνησε στις 21 Νοεμβρίου, αλλά η οικογένειά του επιβεβαίωσε την τραγική είδηση με ανάρτησή της στο Facebook πριν μερικές ημέρες.
Ο Γουίλσον ήταν γνωστός σε εκατομμύρια θαυμαστές ως «Tech Lifestyle Entertainer» και είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακολούθους. Το περιεχόμενό του περιλάμβανε παρουσιάσεις και δοκιμές κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών, παιχνιδιών και άλλων τεχνολογικών προϊόντων, πάντα με χιούμορ και θετική διάθεση.
Παράλληλα, είχε ετοιμάσει και παρουσιάσει δύο σειρές για το Mashable, με τίτλους «YouTube Weekly» και «Socially Awkward», ενώ για δέκα χρόνια υπήρξε συνεργάτης του podcast «Daily Tech News Show». Ο 48χρονος είχε βραβευτεί επίσης με People’s Voice Webby Award για τη δουλειά του στο διαδίκτυο.
Οι τελευταίες του αναρτήσεις στα social media έγιναν στις 12 Νοεμβρίου και τον έδειχναν, με το γνώριμο χιουμοριστικό του ύφος, να παρουσιάζει στους ακολούθους του, κάποιους φορτιστές που χρησιμοποιούσε στο σπίτι του. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό του για την επιλογή του ως κριτή στα CES Innovation Awards του 2026, γράφοντας:
«Ήταν μια φοβερή εμπειρία, έμαθα πολλά και χαίρομαι που προσθέτω αυτή τη διάκριση στο βιογραφικό μου».
Ο Λαμάρ Γουίλσον γιόρτασε τα 48α γενέθλιά του τον Οκτώβριο και έδειχνε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ζωής του. Σε πρόσφατη ανάρτησή του είχε μιλήσει για τη σημαντική απώλεια βάρους του και την εσωτερική του ισορροπία, γράφοντας: «Νιώθω καλά, είμαι πραγματικά σε ειρήνη με τον εαυτό μου και ένα βασικό στοιχείο είναι να κρατάς μακριά από τη ζωή σου ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να τη διαταράσσουν με το εσωτερικό τους χάος. Δεν είμαστε σε αυτή τη Γη αρκετό καιρό για να το ανεχόμαστε. Μην το αφήσετε να σας συμβεί».
Tech Influencer Lamarr Wilson Dead at 48 After Suicide https://t.co/9FYaMjRzPm pic.twitter.com/OcJuRiyrcf— TMZ (@TMZ) December 20, 2025
@lamarrwilson
Holiday tech gifts made easy; @Belkin’s got you covered on Amazon: Link in bio! #BelkinPartner #techtok #lamarrwilson♬ original sound - Lamarr Wilson
