Τοντ Σνάιντερ: Πέθανε ο γνωστός τραγουδιστής της κάντρι και της αμερικανικής φολκ

είχε διαγνωστεί με πνευμονία - λίγο πριν φύγει από τη ζωή

Ποιος ήταν ο Τοντ Σνάιντερ

Πέθανε ο, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς της κάντρι και της αμερικανικής φολκ, σε ηλικία 59 ετών.Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Η δυσάρεστη είδηση ανακοινώθηκε μέσα από τα social media, λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο λόγω «σοβαρών τραυμάτων» από φερόμενη βίαιη επίθεση.Σε ανακοίνωση που προχώρησαν φίλοι και η οικογένειά του στον επίσημο λογαριασμό του μουσικού στο Instagram, ανέφεραν ότι: «Έχουμε κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις να μοιραστούμε. Αφού ο Τόντ επέστρεψε στο σπίτι για να αναρρώσει την περασμένη εβδομάδα, άρχισε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην αναπνοή και εισήχθη στο νοσοκομείο στο Χέντερσονβιλ, στο Τενεσί. Οι γιατροί μας ενημέρωσαν ότι υπέφερε από μια αδιάγνωστη περίπτωση άτυπης πνευμονίας (walking pneumonia). Η κατάσταση του αγαπημένου μας αδερφού έχει γίνει πιο περίπλοκη και από τότε έχει μεταφερθεί για περαιτέρω θεραπεία. Η ιατρική του ομάδα και οι πιο κοντινοί του άνθρωποι βρίσκονται δίπλα του και κάνουν ό,τι μπορούν».Και πρόσθεσαν: «Αυτή τη στιγμή ζητάμε από όλους όσοι αγαπούν τον Τοντ να τον κρατήσουν στις σκέψεις τους με όποιον τρόπο σας φαίνεται σωστό. Πείτε μια προσευχή, ανάψτε ένα κερί, στείλτε δύναμη ή απλώς κρατήστε τον κοντά στην καρδιά σας. Τον έχετε στηρίξει μέσα από τόσα όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα σας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Θα μοιραστούμε περισσότερα όταν υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε που τον περιβάλλετε με τόση αγάπη, υποστήριξη και καλοσύνη».Ο Σνάιντερ γεννήθηκε στο Όρεγκον, μετακόμισε στο Νάσβιλ τη δεκαετία του 1990 και ξεκίνησε την πορεία του ως τροβαδούρος και αυτοαποκαλούμενο «ελεύθερο πνεύμα», προτού μαθητεύσει δίπλα σε αναγνωρισμένους καλλιτέχνες όπως ο Τζίμι Μπάφετ και ο Μπίλι Τζο Σέιβερ. Το άλμπουμ του, του 2004, «East Nashville Skyline», θεωρείται μέχρι σήμερα καθοριστικό για τη διαμόρφωση του alt-country και της Americana.