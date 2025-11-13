Σίντνεϊ Σουίνι για τα κιλά και τον νέο ρόλο της: Έτρωγα σάντουιτς με μαρμελάδα - Το ξύλο στην ταινία είναι αληθινό
Η νέα της ταινία με τίτλο «Christy» δεν φάνηκε να ενθουσιάζει τους θαυμαστές της
Με τον ρόλο της πυγμάχου Κρίστι Μάρτιν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη η Σίντνεϊ Σουίνι, στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Ντέιβιντ Μίσοουντ. Η 28χρονη ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να ενσαρκώσει τη γυναίκα που έφερε το γυναικείο μποξ στο επίκεντρο της αμερικανικής σκηνής τη δεκαετία του ’90.
«Όλοι οι αγώνες που βλέπετε στην ταινία είναι αληθινοί. Χτυπιόμασταν κανονικά», αποκάλυψε στη συνέντευξή της, εξηγώντας ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων υπέστη διάσειση και αιμορραγίες στη μύτη. «Η Λάιλα Άλι, η κόρη του Μοχάμεντ Άλι, που παίζει στην ταινία, είναι πραγματική επαγγελματίας πυγμάχος. Χτυπάει δυνατά, έτσι έπαθα τη διάσειση», πρόσθεσε γελώντας.
Για τις ανάγκες του ρόλου, η ηθοποιός πήρε σχεδόν 16 κιλά, ώστε να προσεγγίσει το αγωνιστικό βάρος της Μάρτιν. «Έτρωγα συνεχώς Uncrustables, αυτά τα παγωμένα σάντουιτς με μαρμελάδα χωρίς κόρα», είπε, ενώ αποκάλυψε ότι ο συμπρωταγωνιστής της Μπεν Φόστερ ακολούθησε αντίστοιχη διατροφή για να μοιάσει στον κινηματογραφικό του ρόλο, τον προπονητή και σύζυγο της Κρίστι, Τζιμ Μάρτιν.
Παρά τη σκληρή προετοιμασία, η Σίντνεϊ Σουίνι παραδέχτηκε πως απολάμβανε τη διαδικασία: «Ένιωθα πως πραγματικά έγινα μαχήτρια. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία. Μεταξύ των σκηνών έλεγα "νομίζω ότι κέρδισα αυτόν τον γύρο"».
Ωστόσο, πίσω από τη σωματική μεταμόρφωση, η ταινία εστιάζει στη σκοτεινή πλευρά της ζωής της Μάρτιν, τη σχέση εξουσίας και κακοποίησης με τον σύζυγό της. Ο σκηνοθέτης Μίσοουντ εξήγησε πως το μεγαλύτερο κίνητρο για εκείνον ήταν να φωτίσει το πώς λειτουργούν οι σχέσεις χειραγώγησης και ελέγχου. Η ίδια η Σουίνι, που έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο αντιδράσεων, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να ελέγξω πώς με αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Εγώ είμαι πάντα ο εαυτός μου, και ό,τι προβάλλουν πάνω μου, είναι εκτός του ελέγχου μου».
Η ταινία «Christy» έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, με τη Σίντνεϊ Σουίνι να αποσπά θετικά σχόλια για το πώς προσέγγισε τον ρόλο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Interview: ‘I can’t control how others perceive me’: Sydney Sweeney on boxing, weight gain and her flair for controversy— Victor Victory (@PBensalah) November 10, 2025
She ignited a culture war with a jeans advert. Now she has delivered a knockout performance as boxer Christy Martin. Sweeney talks about taking punches in the… pic.twitter.com/MggR4MhHzT
