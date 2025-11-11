Κατερίνα Καινούργιου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ήταν τόσο καλός και δοτικός, έμαθα τόσα πολλά δίπλα του
Κατερίνα Καινούργιου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: Ήταν τόσο καλός και δοτικός, έμαθα τόσα πολλά δίπλα του
Η παρουσιάστρια θυμήθηκε τη συνεργασία τους στα πρώτα βήματα της τηλεοπτικής της πορείας
Με αφορμή τις ευχές που της έστειλε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσα από την εκπομπή του για την εγκυμοσύνη της, η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε τη συνεργασία τους. Η παρουσιάστρια στάθηκε σε όσα έμαθε στο πλευρό του και στη δοτικότητα και γενναιοδωρία του.
Αφού προβλήθηκε το απόσπασμα από το «The 2night Show», η Κατερίνα Καινούργιου ανέτρεξε στην περίοδο που ξεκίνησε να δουλεύει στην πρωινή εκπομπή που παρουσίαζε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
«Το πρωί στο καμαρίνι, συγκινήθηκα. Εγώ είχα ξεκινήσει από την Μπεκατώρου και τη δεύτερη χρονιά ήθελα να πάω στον Γρηγόρη, ήταν το όνειρό μου. Παρόλο που στην Μπεκατώρου έπαιρνα 300 ευρώ. Τότε μου είπαν ότι ο Γρηγόρης έψαχνε έναν δημοσιογράφο για πρακτική και τους είπα ότι δέχομαι την πρόταση ακόμα και αν δεν πληρώνομαι. Ήθελα απλά την εμπειρία δίπλα στον Γρηγόρη. Ήταν τόσο καλός και δοτικός, έμαθα τόσα πολλά πράγματα δίπλα του. Στους έξι μήνες ήρθε και μου είπε ότι θα αρχίσω να πληρώνομαι κανονικά», περιέγραψε.
Η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε πως για εκείνη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην ελληνική τηλεόραση, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι τυχαίο. «Η εκπομπή ξεκινούσε 10 και εκείνος ερχόταν 7 παρά. Έπαιρνε φαγητό για όλη την ομάδα, ήταν πολύ δοτικός. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος παρουσιαστής αυτή τη στιγμή. Τη Σίσσυ Χρηστίδου την είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Την είχε κατεβάσει από τη Θεσσαλονίκη, έδινε πολύ χώρο στα νέα παιδιά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και ήθελα να το πω», συμπλήρωσε.
