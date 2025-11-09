Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μάικ Σμιθ: Για σεξουαλική επίθεση κατηγορείται ο πρωταγωνιστής του «Trailer Park Boys»
Νέες νομικές περιπέτειες για τον ηθοποιό που είναι γνωστός και ως «Μπαμπλς»
Για σεξουαλική επίθεση, που φέρεται να συνέβη το 2017 στον Καναδά κατηγορείται ο Μάικ Σμιθ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBC News, ο ηθοποιός κατηγορήθηκε επισήμως στις 2 Οκτωβρίου στο Χάλιφαξ της Νέας Σκωτίας, σε σχέση με περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2017, στο Ντάρτμουθ. Το δικαστήριο έχει επιβάλει προσωρινούς περιοριστικούς όρους, απαγορεύοντας στον ηθοποιό να επικοινωνήσει με το φερόμενο θύμα ή να πλησιάσει το σπίτι, το σχολείο ή τον χώρο εργασίας του.
Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η ομάδα παραγωγής του Trailer Park Boys εξέδωσε ανακοίνωση, γνωστοποιώντας ότι ο Σμιθ «αποσύρθηκε προσωρινά» από τα καθήκοντά του ως διευθυντής της εταιρείας παραγωγής Trailer Park Boys Inc. «Είμαστε ενήμεροι για την καταγγελία που αφορά τον Μάικ Σμιθ και χρονολογείται από το 2017. Αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα με απόλυτη σοβαρότητα», ανέφερε η εταιρεία. «Αναγνωρίζουμε πόσο δύσκολες είναι τέτοιου είδους υποθέσεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Από σεβασμό προς τη νομική διαδικασία, δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια».
Ο Μάικ Σμιθ πρωταγωνίστησε σε περισσότερα από 100 επεισόδια του Trailer Park Boys από την πρεμιέρα του τον Απρίλιο του 2001, ενώ συμμετείχε και στις τέσσερις κινηματογραφικές μεταφορές της σειράς, καθώς και στην animated εκδοχή του Netflix. Τον περασμένο Απρίλιο, το Deadline είχε αναφέρει ότι ο Μάικ Σμιθ και οι υπόλοιποι βασικοί ηθοποιοί της σειράς ετοιμάζονταν να επιστρέψουν για τη 13η σεζόν, έπειτα από επταετή παύση. Παρά τη νέα δικαστική εξέλιξη, εκπρόσωπος της παραγωγής δήλωσε στο CBC News ότι «η ομάδα παραμένει επικεντρωμένη στην ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης 13ης σεζόν για τους θαυμαστές».
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός έρχεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Το 2016 είχε συλληφθεί στο Λος Άντζελες με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, ύστερα από καταγγελία ότι είχε σπρώξει φίλη του, τη Τζόρτζια Λινγκ, κατά τη διάρκεια έντονου καβγά. Ο Μάικ Σμιθ είχε αρνηθεί τότε κάθε κατηγορία, δηλώνοντας πως «είχανε μια έντονη λογομαχία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τη χτύπησε».
Η Τζόρτζια Λινγκ είχε στη συνέχεια επιβεβαιώσει ότι «δεν υπήρξε κακοποίηση» και ότι το περιστατικό παρερμηνεύτηκε από τρίτους. Τελικά, η Εισαγγελία του Λος Άντζελες αποφάσισε να μην προχωρήσει σε δίωξη λόγω «ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων».
