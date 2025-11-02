Κώστας Δόξας: Εγώ τράβηξα τις φωτογραφίες με την κόρη μου πάνω στο μηχανάκι της μητέρας της χωρίς κράνος
Κώστας Δόξας: Εγώ τράβηξα τις φωτογραφίες με την κόρη μου πάνω στο μηχανάκι της μητέρας της χωρίς κράνος
Η πρώην σύζυγος του τραγουδιστή, Μαρία Δεληθανάση, συνελήφθη μετά από μήνυσή του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Σχετικά με τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της πρώην συζύγου του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο τοποθετήθηκε ο Κώστας Δόξας. Πριν από μερικές μέρες, η Μαρία Δεληθανάση συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, όπου μένει, επειδή δεν είχε φορέσει κράνος στην κόρη τους, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.
Ο τραγουδιστής εξήγησε σε συνέντευξη που έδωσε ότι εκείνος ήταν που τράβηξε τη φωτογραφία με την κόρη του πάνω στο μηχανάκι της μητέρας της και την οποία προσκόμισε στην Αστυνομία. Όπως είπε, έκρινε πως όφειλε να κινητοποιηθεί, αφού αν πάθαινε κάτι το παιδί τους, θα του αναλογούσε μερίδιο ευθύνης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι έχει κάνει επανειλημμένως παρατηρήσεις στην πρώην σύζυγό του για το συγκεκριμένο θέμα εκείνη τον αγνοεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζει η κόρη τους να μη φοράει κράνος, όταν επιβαίνει στο μηχανάκι της μητέρας της.
Δείτε το βίντεο
Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την 1η Νοεμβρίου, και εξήγησε τον λόγο που κινήθηκε νομικά κατά της πρώην συζύγου. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Φυσικά και έκανα μήνυση στην πρώην σύζυγό μου. Πολλές φορές της είχα πει να μην ανεβάζει τη Σοφία στο μηχανάκι χωρίς κράνος. Οι απαντήσεις που παίρνω είναι λίγο περίεργες, οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Αν πάθαινε κάτι το Σοφάκι, μετά θα ήμουν υπόλογος και υπαίτιος που δεν έκανα κάτι ενώ ξέρω. Τη φωτογραφία αυτή που είναι στο μηχανάκι χωρίς κράνος την τράβηξα εγώ. Ήμουν δίπλα από το Δημοτικό της, στον φούρνο. Πάντα θα διεκδικώ την επιμέλεια. Εννοείται ότι θα ήθελα να τα βρούμε και της το λέω, αλλά όταν πας στα δικαστήρια βλέπεις κάτι άλλο».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
