To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:

Λάρα Κοσίμα
Η τελευταία μούσα του Τζόρτζιο Αρμάνι
Η κοντέσα που από influencer έγινε το αγαπημένο μοντέλο του Ιταλού σχεδιαστή ξεκινά το δικό της fashion brand

Γιώργος Μπένος
Από το «Maestro» σε ρόλο-έκπληξη
Αγαπήθηκε μέσα από τη σειρά του Παπακαλιάτη, όμως φέτος, περνάει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο ανατρεπτικό. Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί στην «Τελευταία Κλήση» θα ξυπνήσει επικίνδυνες μνήμες

Τζένιφερ Λόπεζ
«Αν δεν κινούμαι, δεν είμαι ευτυχισμένη»
Η σούπερ σταρ αποκαλύπτει πώς έκανε πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό της: να παίξει στο πρώτο της μιούζικαλ, το «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης». Με τη βοήθεια του Μπεν Αφλεκ, μάλιστα

Μαρία Παπαλεοντίου
Επιστροφή στα charts με αέρα από Παρίσι
Η αποχή για χάρη της μητρότητας και το comeback στη μουσική με ανταπόκριση που ξεπερνά τις προσδοκίες

Ακόμα:

Λένα Δροσάκη
«Δεν επιτρέπω πλέον στους άλλους να μου λένε τι να κάνω»
Ματίας Κλουμ
Συνάντηση με τον φωτογράφο του «National Geographic» στην Αθήνα
Μόδα & Ομορφιά
Σύνολα-δηλώσεις αφοσίωσης στο στυλ & φροντίδα για λαμπερή επιδερμίδα
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.

Μην το χάσετε!
