To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ

Η τελευταία μούσα του Τζόρτζιο Αρμάνι

Η κοντέσα που από influencer έγινε το αγαπημένο μοντέλο του Ιταλού σχεδιαστή ξεκινά το δικό της fashion brand

Από το «Maestro» σε ρόλο-έκπληξη

Αγαπήθηκε μέσα από τη σειρά του Παπακαλιάτη, όμως φέτος, περνάει στη μεγάλη οθόνη με έναν ρόλο ανατρεπτικό. Ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί στην «Τελευταία Κλήση» θα ξυπνήσει επικίνδυνες μνήμες

«Αν δεν κινούμαι, δεν είμαι ευτυχισμένη»

Η σούπερ σταρ αποκαλύπτει πώς έκανε πραγματικότητα το μεγαλύτερο όνειρό της: να παίξει στο πρώτο της μιούζικαλ, το «Φιλί της Γυναίκας Αράχνης». Με τη βοήθεια του Μπεν Αφλεκ, μάλιστα

Επιστροφή στα charts με αέρα από Παρίσι

Η αποχή για χάρη της μητρότητας και το comeback στη μουσική με ανταπόκριση που ξεπερνά τις προσδοκίες

«Δεν επιτρέπω πλέον στους άλλους να μου λένε τι να κάνω»