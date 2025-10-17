Eminem: Σε σχέση με τη στυλίστριά του, Κατρίνα Μαλότα
Eminem: Σε σχέση με τη στυλίστριά του, Κατρίνα Μαλότα
Το ζευγάρι συνεργάζεται εδώ και χρόνια σε μουσικά βίντεο και άλλα επαγγελματικά πρότζεκτ
Toν έρωτα φαίνεται πως έχει βρει ο Eminem στο πρόσωπο της μακιγιέζ και στυλίστριάς του, Κατρίνα Μαλότα. Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του που μίλησε στο TMZ, η σχέση του 52χρονου ράπερ με τη συνεργάτιδά του έχει πλέον εξελιχθεί σε ρομαντική, αν και δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ξεκίνησε το ειδύλλιο.
Η Κατρίνα Μαλότα, η οποία ζει στο Μίσιγκαν, συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τον Eminem σε μουσικά βίντεο και άλλα επαγγελματικά του πρότζεκτ, ενώ σύμφωνα με την ιστοσελίδα της έχει επίσης εργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Snoop Dogg, Robin Thicke και 50 Cent. Όταν δεν ταξιδεύει για επαγγελματικές υποχρεώσεις με τον ράπερ, εργάζεται σε γνωστό σαλόνι ομορφιάς στο Μπέρμιγχαμ του Μίσιγκαν.
Ο Eminem φημίζεται για τη μυστικοπάθειά του όσον αφορά την προσωπική του ζωή. Υπήρξε παντρεμένος δύο φορές με την Kιμ Σκοτ, με την οποία γνωρίστηκαν όταν ήταν έφηβοι. Το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Χέιλι Τζέιντ το 1995, παντρεύτηκε το 1999, αλλά χώρισε δύο χρόνια αργότερα.
Παρότι επανασυνδέθηκαν για λίγο το 2006, ο γάμος τους δεν κράτησε. Εκτός από τη Χέιλι, ο Eminem είναι επίσης πατέρας της 32χρονης Αλάινα Μαρί, την οποία υιοθέτησε από την αδερφή της Κιμ Σκοτ, λόγω προβλημάτων εθισμού και του 23χρονου Στίβι, του παιδιού που απέκτησε η Κιμ Σκοτ από προηγούμενη σχέση και ο Eminem υιοθέτησε το 2005.
Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2004, ο ράπερ είχε δηλώσει: «Έχω την πλήρη επιμέλεια της ανιψιάς μου. Είναι στη ζωή μου από τότε που γεννήθηκε. Εγώ και η Κιμ ουσιαστικά την είχαμε μαζί μας όπου κι αν ζούσαμε». Το 2017, ο Eminem είχε μιλήσει στο Vulture για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στα ραντεβού μετά το διαζύγιό του: «Από τότε που χώρισα, είχα μερικά ραντεβού, αλλά τίποτα δεν εξελίχθηκε έτσι ώστε να θέλω να το κάνω δημόσιο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
🚨 EXCLUSIVE: Eminem Dating His Longtime Stylist Katrina Malota— TMZ (@TMZ) October 16, 2025
🔗 Full story: https://t.co/12EyFiaGY8 pic.twitter.com/WyTiPumJfV
