Κάνιε Γουέστ - Κρις Τζένερ: Ο καβγάς για την ψυχική του υγεία - «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα»
Κάνιε Γουέστ - Κρις Τζένερ: Ο καβγάς για την ψυχική του υγεία - «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα»
Η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσά τους σημειώθηκε το 2018 και περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?»
Ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στον Κάνιε Γουέστ και την Κρις Τζένερ, σχετικά με την ψυχική υγεία του διάσημου ράπερ και τη φαρμακευτική του αγωγή, καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?» που κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Στην επίμαχη σκηνή του ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Νίκο Μπαγέστερος, ο Γουέστ που διαγνώστηκε με Διπολική Διαταραχή το 2016, ακούγεται να λέει στη μητέρα της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν: «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα».
Συνεχίζει λέγοντας στην Τζένερ, ενώ φορά καπέλο «Make America Great Again», σε σκηνή που γυρίστηκε μετά την επίσκεψή του στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2018: «Κανείς από την οικογένεια δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τη νοσηλεία μου. Αυτό είναι το 50% από αυτά που λένε οι άνθρωποι τουλάχιστον. Λέω ψέματα;».
Δείτε το βίντεο
Όταν η Τζένερ του απαντά ότι «δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι», εκείνος αρχίζει να φωνάζει, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Έχει σημασία!», την ώρα που ο σύντροφός της, Κόρι Γκαμπλ, προσπαθεί να παρέμβει. Τότε, η 69χρονη τηλεπερσόνα του απαντά: «Δεν τελείωσα την πρόταση. Έχει σημασία για εμάς και για εσένα. Δεν έχει σημασία τι λέει το ίντερνετ. Έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς».
Αφού αποχωρεί οργισμένος από την κουζίνα όπου βρίσκονταν, ο Γουέστ επιστρέφει και τη ρωτά ευθέως: «Λοιπόν, τι πιστεύεις; Είχες επιρροή στην ψυχική μου υγεία;», με εκείνη να αποκρίνεται: «Ναι! Λέω ναι. Και σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Δεν θέλω να μην είσαι τέλειος. Σ’ αγαπώ και θέλω η κόρη μου να σ’ αγαπά όπως θέλεις εσύ να σ’ αγαπά».
Στην επίμαχη σκηνή του ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Νίκο Μπαγέστερος, ο Γουέστ που διαγνώστηκε με Διπολική Διαταραχή το 2016, ακούγεται να λέει στη μητέρα της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν: «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα».
Συνεχίζει λέγοντας στην Τζένερ, ενώ φορά καπέλο «Make America Great Again», σε σκηνή που γυρίστηκε μετά την επίσκεψή του στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2018: «Κανείς από την οικογένεια δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τη νοσηλεία μου. Αυτό είναι το 50% από αυτά που λένε οι άνθρωποι τουλάχιστον. Λέω ψέματα;».
Δείτε το βίντεο
Όταν η Τζένερ του απαντά ότι «δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι», εκείνος αρχίζει να φωνάζει, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Έχει σημασία!», την ώρα που ο σύντροφός της, Κόρι Γκαμπλ, προσπαθεί να παρέμβει. Τότε, η 69χρονη τηλεπερσόνα του απαντά: «Δεν τελείωσα την πρόταση. Έχει σημασία για εμάς και για εσένα. Δεν έχει σημασία τι λέει το ίντερνετ. Έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς».
Αφού αποχωρεί οργισμένος από την κουζίνα όπου βρίσκονταν, ο Γουέστ επιστρέφει και τη ρωτά ευθέως: «Λοιπόν, τι πιστεύεις; Είχες επιρροή στην ψυχική μου υγεία;», με εκείνη να αποκρίνεται: «Ναι! Λέω ναι. Και σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Δεν θέλω να μην είσαι τέλειος. Σ’ αγαπώ και θέλω η κόρη μου να σ’ αγαπά όπως θέλεις εσύ να σ’ αγαπά».
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση απογείωσε το NΑΤΟ
Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα
Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο
Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας, παρέμειναν για 12 λεπτά - F-35 για αναχαίτιση απογείωσε το NΑΤΟ
Μυστήριο με τη Mercedes που έτρεχε με 291 χλμ στη Συγγρού τον Απρίλιο - Στο «κάδρο» αστυνομικός τμήματος του κέντρου της Αθήνα
Δαχτυλίδι… ζωής ή θανάτου: Βρετανίδα κατέληξε στα επείγοντα μετά από πρόταση γάμου – Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα