Κάνιε Γουέστ - Κρις Τζένερ: Ο καβγάς για την ψυχική του υγεία - «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα»

Η έντονη αντιπαράθεση ανάμεσά τους σημειώθηκε το 2018 και περιλαμβάνεται στο  ντοκιμαντέρ «In Whose Name?»

Αναστασία Σταθά
Ένας έντονος καβγάς ανάμεσα στον Κάνιε Γουέστ και την Κρις Τζένερ, σχετικά με την ψυχική υγεία του διάσημου ράπερ και τη φαρμακευτική του αγωγή, καταγράφεται στο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?» που κυκλοφόρησε σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Στην επίμαχη σκηνή του ντοκιμαντέρ που σκηνοθέτησε ο Νίκο Μπαγέστερος, ο Γουέστ που διαγνώστηκε με Διπολική Διαταραχή το 2016, ακούγεται να λέει στη μητέρα της πρώην συζύγου του, Κιμ Καρντάσιαν: «Θα προτιμούσα να είμαι νεκρός παρά να παίρνω φάρμακα».

Συνεχίζει λέγοντας στην Τζένερ, ενώ φορά καπέλο «Make America Great Again», σε σκηνή που γυρίστηκε μετά την επίσκεψή του στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2018: «Κανείς από την οικογένεια δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για τη νοσηλεία μου. Αυτό είναι το 50% από αυτά που λένε οι άνθρωποι τουλάχιστον. Λέω ψέματα;».

Kanye West EXPLODES on Kris Jenner – Shocking Confrontation Exposed!

Όταν η Τζένερ του απαντά ότι «δεν έχει σημασία  τι λένε οι άλλοι», εκείνος αρχίζει να φωνάζει, επαναλαμβάνοντας τη φράση: «Έχει σημασία!», την ώρα που ο σύντροφός της, Κόρι Γκαμπλ, προσπαθεί να παρέμβει. Τότε, η 69χρονη τηλεπερσόνα του απαντά: «Δεν τελείωσα την πρόταση. Έχει σημασία για εμάς και για εσένα. Δεν έχει σημασία τι λέει το ίντερνετ. Έχει σημασία τι πιστεύουμε εμείς».

Αφού αποχωρεί οργισμένος από την κουζίνα όπου βρίσκονταν, ο Γουέστ επιστρέφει και τη ρωτά ευθέως: «Λοιπόν, τι πιστεύεις; Είχες επιρροή στην ψυχική μου υγεία;», με εκείνη να αποκρίνεται: «Ναι! Λέω ναι. Και σ’ αγαπώ. Σ’ αγαπώ. Δεν θέλω να μην είσαι τέλειος. Σ’ αγαπώ και θέλω η κόρη μου να σ’ αγαπά όπως θέλεις εσύ να σ’ αγαπά».

Αναστασία Σταθά
