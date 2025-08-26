Bugonia: Κυκλοφόρησε η αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν
Bugonia: Κυκλοφόρησε η αφίσα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν
Στο επίκεντρο της αφίσας βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός με ξυρισμένο κεφάλι
Κυκλοφόρησε η πρώτη αφίσα για τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Bugonia» με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν.
Το πόστερ αποκαλύφθηκε κοντά στα κεντρικά γραφεία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και ήδη έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, λίγα 24ωρα πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στη Sala Grande, σύμφωνα με το World of Reel.
Στο επίκεντρο της αφίσας βρίσκεται η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός με ξυρισμένο κεφάλι, η οποία άλλαξε στην πραγματικότητα τα μαλλιά της για τις ανάγκες του ρόλου της.
Δείτε την αφίσα της ταινίας
Το «Bugonia» είναι η ένατη μεγάλου μήκους ταινία για τον Λάνθιμο και αποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν.
Συμπρωταγωνιστεί ο Τζέσι Πλίμονς ενώ στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν.
Το σενάριο φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy Γουίλ Τρέισι και επικεντρώνεται «σε δύο νεαρούς άντρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλίμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη γη».
Το «Bugonia» αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 28 Αυγούστου, με μία δεύτερη προβολή την επόμενη ημέρα.
Η Έμα Στόουν αποκάλυψε ότι ξέσπασε σε κλάματα πριν ξυρίσει το κεφάλι της για τον ρόλο της στην ταινία «Bugonia». Η σκηνή γυρίστηκε σε πραγματικό χρόνο. Μάλιστα, η ηθοποιός είχε συνδεθεί με μια προσωπική ανάμνηση, καθώς η μητέρα της είχε ξυρίσει το κεφάλι της όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Η Στόουν παραδέχτηκε πως ένιωσε συγκίνηση, αλλά και ότι το πρώτο ντους μετά την αλλαγή ήταν «καταπληκτικό».
Φωτογραφία άρθρου: AFP
New poster for Yorgos Lanthimos' ‘BUGONIA’ featuring Emma Stone has been spotted.— Nexus Point News (@NexusPointNews) August 26, 2025
(via @nafis98_bd) pic.twitter.com/Md5arw5p2Z
Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι μισοί εγκλεισμοί σε ψυχιατρεία στην Ελλάδα είναι ακούσιοι, ενώ στην Ευρώπη μόλις το 5%
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Οι 8 αλλαγές στην αγορά εργασίας: Fast track προσλήψεις, ευέλικτο ωράριο και σπαστή άδεια αναψυχής
