Λευτέρης Πανταζής για Γιώργο Μαζωνάκη: «Το δίκιο το έχει εκείνος και το ξέρω»
Μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Τη στήριξή του προς τον Γιώργο Μαζωνάκη εξέφρασε ο Λευτέρης Πανταζής, στέλνοντας την ευχή του να λήξει σύντομα η περιπέτεια του τραγουδιστή με την οικογένειά του. Με αφορμή το περιστατικό όπου συγγενικά του πρόσωπα τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει προχωρήσει σε καταγγελίες εναντίον τους.
Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για την υπόθεση στην εκπομπή «10 παντού» και υπερασπίστηκε τον τραγουδιστή, τονίζοντας μάλιστα, πως τον συνδέει μακρινή συγγένεια με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στο παρελθόν του έχει γράψει και τραγούδι. «Ο Γιώργος πήγαινε σχολείο με την ανιψιά μου, έχουμε και μια μακρινή συγγένεια από την πλευρά του γαμπρού μου. Του έχω γράψει και τραγούδι στον πρώτο του δίσκο και τον αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν να συνεργαστούμε και πέρσι αλλά η επιχείρηση που δούλευα δεν βρήκε το μαγαζί που θέλαμε», δήλωσε.
Αναφερόμενος στη συνάντησή τους, είπε: «Βρεθήκαμε και μιλήσαμε με τον Γιώργο, μου είπε το παράπονό του, για την οικογένειά του. Γενικά μου είπε ότι προδόθηκε και από φίλους και από την οικογένειά του. Δεν τα πίστεψα πολύ αλλά μετά τα είδα στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις».
Ο γνωστός τραγουδιστής σημείωσε ακόμη πως ήταν από τους πρώτους που επικοινώνησαν μαζί του, όταν έγινε γνωστή η κατάσταση. «Ήμουν από τους πρώτους που του έστειλαν μήνυμα αγάπης και συμπαράστασης. Όλοι μας λίγο πολύ περνάμε από τέτοιες καταστάσεις. Στεναχωρήθηκα με το περιστατικό, γιατί ξέρω ότι είναι καλά, πολύ ευαίσθητος, έξυπνος και φιλότιμος. Ξέρω την αγάπη που του έχει ο κόσμος, είναι από τα καλύτερα παιδιά», είπε.
Κλείνοντας, ο Λευτέρης Πανταζής τόνισε ότι ο συνάδελφός του έχει δίκιο σε όλη την υπόθεση και εξέφρασε την αγάπη που τρέφει για εκείνον. «Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Το δίκιο το έχει ο Γιώργος και το ξέρω. Τον αγαπώ, είτε γίνει η συνεργασία μας είτε όχι», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι βρίσκονται σε συζητήσεις για πιθανή συνεργασία τον ερχόμενο χειμώνα στη νυχτερινή Αθήνα.
