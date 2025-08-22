Στο στόχαστρο η Μπλέικ Λάιβλι μετά την ανακοίνωση για τη νέα της ταινία - «Καλή τύχη στον σκηνοθέτη» της γράφουν
Αντιδράσεις στα social media λόγω της δικαστικής διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι
Η ανακοίνωση ότι η Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή στη νέα ρομαντική κομεντί «The Survival List» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, καθώς οι θαυμαστές του Τζάστιν Μπαλντόνι έσπευσαν να κάνουν επικριτικά σχόλια. Η είδηση για το νέο της κινηματογραφικό εγχείρημα έγινε γνωστή την Πέμπτη 21 Αυγούστου, εν μέσω της πολύκροτης δικαστικής διαμάχης της με τον Τζάστιν Μπαλντόνι σχετικά με τη συνεργασία τους στην ταινία It Ends With Us. Ήδη κάποιοι κάλεσαν ανοιχτά σε μποϊκοτάζ του νέου πρότζεκτ.
«Καλή τύχη στον σκηνοθέτη που θα πρέπει να αντέξει τη… δραματικότητά της», σχολίασε ειρωνικά κάποιος κάτω από την ανάρτηση του Deadline στο Instagram, υπενθυμίζοντας τον ρόλο του Τζάστιν Μπαλντόνι ως σκηνοθέτη στο It Ends With Us. «Νόμιζα ότι το The Survival List είναι η λίστα του IMDB με τους ηθοποιούς που έχει συνεργαστεί», έγραψε άλλος χιουμοριστικά.
Δεν έλειψαν και οι αιχμές για την απομάκρυνση της Μπλέικ Λάιβλι από την πρώην στενή φίλη της, Τέιλορ Σουίφτ. «Αυτή η ταινία δεν πρόκειται να έχει μουσική της Τέιλορ», προέβλεψε κάποιος, κάνοντας μια αναφορά στο «My Tears Ricochet» στο It Ends With Us.
Ωστόσο, η 37χρονη σταρ είχε και θερμή υποστήριξη από μερίδα θαυμαστών της. «Μπράβο κορίτσι! Έχεις πολλούς που σε πιστεύουν», έγραψε μια θαυμάστρια, προσθέτοντας: «Κι όποιος θέλει να με κρίνει, ας το κάνει. Έχω δικαίωμα να τη στηρίζω όπως άλλοι έχουν δικαίωμα να μην τη συμπαθούν».
Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία ακολουθεί την Άνι (Λάιβλι), παραγωγό ριάλιτι υψηλών προδιαγραφών, η οποία παρά τη θέλησή της αναλαμβάνει εκπομπή με παρουσιαστή τον διάσημο ειδικό επιβίωσης Τσόπερ Λέιν. Όταν όμως ένα ναυάγιο τους αφήνει σε έρημο νησί, η Άνι ανακαλύπτει ότι ο «ειδικός» είναι απλώς απάτη και δεν γνωρίζει τίποτα για την επιβίωση. Η ίδια αναγκάζεται να αναλάβει δράση ώστε να επιβιώσουν, ενώ σταδιακά αναπτύσσεται μια απροσδόκητη χημεία ανάμεσά τους.
Πρόκειται για την πρώτη κινηματογραφική δουλειά της Μπλέικ Λάιβλι μετά την κατάθεση αγωγής, τον Δεκέμβριο του 2024, εναντίον του Τζάστιν Μπαλντόνι, της διαφημιστικής του ομάδας και της εταιρείας Wayfarer Studios, με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και απόπειρα δυσφήμισης. Ο 41χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και αντέδρασε με αγωγή ύψους 400 εκατ. δολαρίων κατά της Μπλέικ Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, για εκβιασμό και συκοφαντική δυσφήμιση.
Ο Τζάστιν Μπαλντόνι υποστήριξε ότι η ηθοποιός τον απείλησε προκειμένου να της παραχωρήσει τον δημιουργικό έλεγχο της ταινίας. Ωστόσο, τον περασμένο Ιούνιο δικαστής απέρριψε την αγωγή του. Η κύρια υπόθεση έχει οριστεί να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026.
Η Μπλέικ Λάιβλι, πάντως, έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι συχνά ξεπερνά τα όρια στον επαγγελματικό χώρο. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Forbes Power Women’s Summit το 2022 είχε δηλώσει: «Όταν πήγαινα σε συναντήσεις, έδειχνα ότι ήμουν απλώς η ηθοποιός που θέλει τη δουλειά. Δεν αποκάλυπτα ότι χρειαζόμουν δημιουργική συμμετοχή για να νιώθω πλήρης. Για κάποιους, αυτό φαινόταν σαν να εισβάλλω σε ρόλο που δεν με είχαν προσλάβει να κάνω».
