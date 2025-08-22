Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της - Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της
Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της - Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της
Η τραγουδίστρια φροντίζει να ξεκουραστεί, πριν ξεκινήσει η μεγάλη περιοδεία της στις ΗΠΑ
Συνεχίζει τις διακοπές της η Ντούα Λίπα και ο σύντροφός της, Κάλουμ Τέρνερ και δεν σταματούν να μοιράζονται φωτογραφίες τους με τους διαδικτυακούς της φίλους. Λίγο καιρό πριν ξεκινήσει την περιοδεία της, η τραγουδίστρια φροντίζει να γεμίσει τις μπαταρίες της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε εξωτικό προορισμό.
Η ίδια αναρτά καθημερινά σχεδόν υλικό από το καλοκαίρι της, στα social media και πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη νέα της δημοσίευση, η Ντούα Λίπα έδειξε στους θαυμαστές της πώς κυλάνε οι τελευταίες ημέρες.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε, φαίνεται η ίδια να ποζάρει σε εξωτικά τοπία, ενώ σε άλλα εμφανίζονται μωρά χελώνες, που βρίσκουν τον δρόμο τους για τη θάλασσα. Σε άλλη φωτογραφία, η Ντούα Λίπα απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας λευκό μπικινι και κόκκινα γυαλιά ηλίου. «Οι τελευταίες ημέρες των 29», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Η ίδια αναρτά καθημερινά σχεδόν υλικό από το καλοκαίρι της, στα social media και πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη νέα της δημοσίευση, η Ντούα Λίπα έδειξε στους θαυμαστές της πώς κυλάνε οι τελευταίες ημέρες.
Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε, φαίνεται η ίδια να ποζάρει σε εξωτικά τοπία, ενώ σε άλλα εμφανίζονται μωρά χελώνες, που βρίσκουν τον δρόμο τους για τη θάλασσα. Σε άλλη φωτογραφία, η Ντούα Λίπα απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας λευκό μπικινι και κόκκινα γυαλιά ηλίου. «Οι τελευταίες ημέρες των 29», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα