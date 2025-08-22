ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της - Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της
GALA
Ντούα Λίπα Διακοπές

Η τραγουδίστρια φροντίζει να ξεκουραστεί, πριν ξεκινήσει η μεγάλη περιοδεία της στις ΗΠΑ

Συνεχίζει τις διακοπές της η Ντούα Λίπα και ο σύντροφός της, Κάλουμ Τέρνερ και δεν σταματούν να μοιράζονται φωτογραφίες τους με τους διαδικτυακούς της φίλους. Λίγο καιρό πριν ξεκινήσει την περιοδεία της, η τραγουδίστρια φροντίζει να γεμίσει τις μπαταρίες της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε εξωτικό προορισμό.

Η ίδια αναρτά καθημερινά σχεδόν υλικό από το καλοκαίρι της, στα social media και πιο συγκεκριμένα, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη νέα της δημοσίευση, η Ντούα Λίπα έδειξε στους θαυμαστές της πώς κυλάνε οι τελευταίες ημέρες.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε, φαίνεται η ίδια να ποζάρει σε εξωτικά τοπία, ενώ σε άλλα εμφανίζονται μωρά χελώνες, που βρίσκουν τον δρόμο τους για τη θάλασσα. Σε άλλη φωτογραφία, η Ντούα Λίπα απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας λευκό μπικινι και κόκκινα γυαλιά ηλίου. «Οι τελευταίες ημέρες των 29», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

