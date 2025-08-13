Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχήθηκε στον πατέρα του για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία από τα παλιά
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ευχήθηκε στον πατέρα του για τα γενέθλιά του με μία φωτογραφία από τα παλιά
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την παιδική του ηλικία
Τα γενέθλιά του έχει ο πατέρας του Κωνσταντίνου Αργυρού και ο τραγουδιστής έσπευσε να του ευχηθεί και δημόσια μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία μαζί του.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανάρτησε σε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία, στην οποία φαίνεται ο ίδιος και ο πατέρας του, ενώ κάθονται δίπλα δίπλα.
Πάνω στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε ο τραγουδιστής ευχήθηκε στον πατέρα του, χαρακτηρίζοντάς τον «θρύλο». Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Ο καλύτερος πατέρας. Χρόνια πολλά θρύλε».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε τη φωτογραφία
