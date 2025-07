Τζένιφερ Λόπεζ: Οι φωτογραφίες από το πάρτι για τα 56α γενέθλιά της στην Τουρκία

Κλείσιμο

Τα 56α γενέθλιά της γιόρτασε η Τζένιφερ Λόπεζ με μια λαμπερή εμφάνιση στην Τουρκία. Η διεθνούς φήμης σταρ επέλεξε την Αττάλεια για να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το πάρτι της στα social media και ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για τις ευχές που έλαβε.«Γενέθλια. Αττάλεια, Τουρκία. Τι πολύτιμο δώρο που είστε όλοι σας! Σας ευχαριστώ θερμά για όλες τις υπέροχες ευχές σας για τα γενέθλιά μου», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της, δείχνοντας ενθουσιασμένη με την αγάπη που έλαβε.Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η Λόπεζ φάνηκε να απολαμβάνει το πάρτι για τα γενέθλιά της, ενώ σε βίντεο ξεχώρισε η τριώροφη τούρτα της. Η τραγουδίστρια διασκέδασε μαζί με τους καλεσμένους της, ενώ χόρευε ανελλιπώς γιορτάζοντας σε ένα ιδιαίτερο σκηνικό που διοργανώθηκε ειδικά για εκείνη.Η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια βρέθηκε στην Αττάλεια, όπου έδωσε μια sold out συναυλία στις 23 Ιουλίου, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Up All Night: Live in 2025», συνδυάζοντας τη σκηνική της παρουσία με τον προσωπικό της εορτασμό. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media από φίλους της και αναδημοσίευσε η ίδια, φαίνεται η στιγμή που της παρουσιάζεται η τριώροφη τούρτα , ενώ χορεύτριες κρατούσαν σαμπάνιες.Φορώντας ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, η Λόπεζ ερμήνευσε για πρώτη φορά το νέο της single με τίτλο «Birthday», ένα χορευτικό κομμάτι που κυκλοφόρησε ειδικά για τα γενέθλιά της. Κρατώντας ένα ποτό στο χέρι τραγουδούσε και χόρευε αισθησιακά μπροστά από την τούρτα, ξεσηκώνοντας τον κόσμο.