Ο Νίκος Κοκλώνης με το J2US σε μια βραδιά με πολύ κέφι, αγαπημένους guests και μία ευχάριστη αποκάλυψη

Για ακόμα ένα Σαββατόβραδο ο Νίκος Κοκλώνης ενορχήστρωσε ένα μοναδικό τηλεοπτικό πάρτι, ξεσηκώνοντας κοινό και τηλεθεατές, με το hashtag #j2us να μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media παραμένοντας πρώτο trend για περισσότερες από 12 ώρες με πάνω από 7000 tweets. Τραγουδώντας σε ραπ ρυθμούς μια διασκευή του «Sukarie» από τον Trannos, ο Νίκος Κοκλώνης έκανε με τον πιο θεαματικό τρόπο έναρξη της βραδιάς.Στo 7o live επέστρεψε στο σόου και ο Στέλιος Δρουμαλιάς έχοντας στο πλευρό του νέα coach την Αποστολία Ζώη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις ερμηνεύοντας το "Όλα Καλά".Και τα 13 ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, με τον πήχη να έχει ανέβει πολύ ψηλά και την κριτική επιτροπή να έχει πλέον μεγάλες απαιτήσεις από τους διαγωνιζόμενους.Στο 7ο live για πρώτη φορά Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή έδωσαν ρεσιτάλ βαθμολογίας, βάζοντας για πρώτη φορά ακόμα και τέσσερα 10άρια στα διαγωνιζόμενα ζευγάρια, με τον Μανώλη Κλωνάρη και τη Ζωή Παπαδοπούλου (που ερμήνευσαν το «Θα μελαγχολήσω»), τον Γιώργο Αμούτζα και την Τάνια (που τραγούδησαν «Δω στα λιανοχορταρούδια») αλλά και τον Σωτήρη Γιαζιτζιόγλου και τον Φειδία (με το τραγούδι «Προτιμώ») να ανταμείβονται με 40άρια για τις ερμηνείες τους.Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν και η εμφάνιση του Γιάννη Σεβδικαλή και της Σοφία Κουρτίδου με το κομμάτι «Όλα περνούν», μια διασκευή του Αντώνη Ρέμου στο ιταλικό «Grande amore». Η Σοφία Κουρτίδου τραγούδησε το «Όλα Περνούν», ερμηνεύοντάς το τουτόχρονα και στη νοηματική γλώσσα, συγκινώντας κοινό και τηλεθεατές.Στην παρέα του J2US βρέθηκε και ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος συνδέθηκε τηλεφωνικά για να σχολιάσει την ερμηνεία του Στάθη Σχίζα και της Μαλού στο τραγούδι του «Ζήσε τη Στιγμή».Αμέσως μετά το διαγωνιστικό μέρος, ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχτηκε στη σκηνή του Just The 2 Of Us τον Μανώλη Κονταρό και τη Γωγώ Τσαμπά που έστησαν το απόλυτο γλέντι.