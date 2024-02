Φωτεινή σε Ηρώ στο «My Style Rocks»: Έχεις πει πως είσαι στυλίστρια, καλύτερα να έλεγες πως είσαι λογίστρια

Κλείσιμο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-czbjmugfvz0p)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» η Φωτεινή έκρινε το look της Ηρώς, το οποίο βαθμολόγησε με 1.Ακολουθεί μέρος του διαλόγου:Φωτεινή: «Ηρώ έχεις πει πως είσαι στυλίστρια, καλύτερα να έλεγες πως είσαι λογίστρια»Ηρώ: «Α, ευχαριστώ»Φωτεινή: «Γιατί αυτό το look είναι ένα διεκπεραιωτικό look μιας κοπέλας που πάει απλά στη δουλειά της. Έβαλε ένα πανωφόρι οκ λίγο fashion...»Ηρώ: «Δηλαδή θες να μου πεις ότι όταν βγαίνεις στον δρόμο βλέπεις κοπέλες που κυκλοφορούν έτσι;»Φωτεινή: «Ναι, η λογίστριά μου ντύνεται ακριβώς όπως εσύ 9 η ώρα το πρωί όταν πάω...»