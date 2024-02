J2US: Κυρίαρχος στην primetime του Σαββατόβραδου ο Νίκος Κοκλώνης

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς αποκαλύφθηκαν τα 17 ανατρεπτικά ζευγάρια του show. Πριν ανέβουν στη σκηνή σύστησαν τον εαυτό τους στους τηλεθεατές μέσα από ΑΙ videos όπου τους είδαμε σε παιδική ηλικία.Πρώτοι στη σκηνή του J2US εμφανίστηκαν ομε τη σύζυγό τουκαι τραγούδησαν το «Ωραίος και η ωραία».Ακολούθησε ομε τηνπου τραγούδησαν το «It’s my life».«Ας τα λέμε καλά» μας τραγούδησε ητραγούδησαν το «Χάρτης» που έχει ερμηνεύσει η Νατάσα Θεοδωρίδου.Ακολούθησε ηπου τραγούδησαν το «Σώσε με».Ένα δυναμικό νεανικό δίδυμο, ηκαι oερμήνευσαν το «Είναι αστείο».Με το «30-40» από τις Μέλισσες έκαναν το ντεμπούτο τους στη σκηνή του J2US ημε τον σύντροφό της ΓιάννηΈνα εκρηκτικό γυναικείο ντουέτο, ηερμήνευσαν το «Είσαι μια θεά».ανέβηκε στο stage του J2US και με τηκαι τραγούδησαν το «Πρώτη θέση» που έχει ερμηνεύσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.τραγούδησαν το «Ελεύθερος» του Κωνσταντίνου Αργυρού.ερμήνευσαν το «Holding out for a hero».Ακολούθησε η επιστροφή της μοναδικής λαϊκής φωνής τηςμε τον δημοσιογράφοπου τραγούδησαν «Είσαι μια συνήθεια» της Λίτσας Διαμάντη.καιανέβηκαν στη σκηνή του J2US και τραγούδησαν Σάκη Ρουβά και την επιτυχία «Όλα γύρω σου γυρίζουν».«Θα με θυμηθείς μωρό μου» από Κώστα Μοναχό ερμήνευσαν ηκαι οκαιέκαναν ντεμπούτο με το “Νερό στη βάρκα”.με coach τηνερμήνευσαν το “7 στα 7”.Τέλος, οκαι οανέβηκαν μαζί στη σκηνή και χειροκροτήθηκαν τραγουδώντας “Πες”.Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οέκανε σύνδεση με τηνπου λίγες ώρες πριν είχε πάρει εξιτήριο από το μαιευτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της μαζί με το δεύτερο παιδάκι της. Η ίδια δήλωσε πολύ χαρούμενη για την έναρξη του J2us και υποσχέθηκε ότι σύντομα θα τη δούμε στο backstage.έκλεισε με, με τον στενό του φίλονα ερμηνεύει μεγάλες επιτυχίες του. “Είναι μία ιδιαίτερη στιγμή για εμένα γιατί λείπει ένας αγαπημένος φίλος. Σε κάθε μας πρεμιέρα ήταν εδώ μαζί μας. Μιλάω φυσικά για τον άρχοντα της νύχτας και όχι μόνο Βασίλη Καρρά. Θέλαμε με κάποιον τρόπο να είναι σήμερα μαζί μας έτσι όπως σε κάθε πρεμιέρα ήξερε να μας αγκαλιάζει και εμάς στο πλατό και εσάς στο σπίτι”, είπεΌπως ανακοίνωσε ο οικοδεσπότης του show, ο φιλανθρωπικός σκοπός του J2US σε αυτό τον κύκλο είναι η στήριξη του έργου της ΕΛΕΠΑΠ.