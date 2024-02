H Ελισάβετ και η Φωτεινή, δεν είχαν εξασφαλίσει ακόμα την παραμονή τους στο My Style Rocks , όπως ήταν ήδη γνωστό από το προηγούμενο Gala.Σήμερα οι διαγωνιζόμενες έπρεπε να φέρουν στο πλατό looks τα οποία εκφράζουν το «no pants trend» ενώ στην πασαρέλα περπάτησε για πρώτη φορά και η νέα διαγωνιζόμενη, Βασιλική «Μπι» Τρανούλη. Μετά τη σημερινή εμφάνιση, η Ελισάβετ Παπακανέλλου κρίθηκε οριακά εκτός θέματος, πήρε χαμηλότερη βαθμολογία από τη Φωτεινή και αποχώρησε.Την αποχώρηση της Ελισάβετ διαδέχθηκε η απρόσμενη είσοδος μίας ακόμα νέας διαγωνιζόμενης της Ηρούς Ζεϊμπέκη. Καθώς στο My Style Rocks μπήκαν δύο νέες fashionistas, την ασυλία της πρώτης εβδομάδας θα εξασφαλίσει εκείνη που θα καταφέρει να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στις εμφανίσεις που προηγούνται του Gala.Νικήτρια της ημέρας αναδείχθηκε η Ζέτα η οποία αποφάσισε να στερήσει τον βαθμό από την Ανδριάνα.