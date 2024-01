Νάιτζελ Λάιθγκο: Νέα μήνυση κατά του παραγωγού για σεξουαλική επίθεση

Nigel Lythgoe sued for sexual assault, battery by two more women following Paula Abdul’s complaint https://t.co/2L4fz4XRs3 pic.twitter.com/Gj2KCSyIoV

Paula Abdul accuses 'American Idol' exec producer Nigel Lythgoe of sexual assault, harassment: click on the image below to read more 👇 https://t.co/F3dXXFzfcP — CTV Lethbridge (@CTVLethbridge) December 31, 2023



Φοβήθηκε μη χάσει τη δουλειά της



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Αμπντούλ ενημέρωσε αμέσως τους συνεργάτες της για την σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε από τον Λάιθγκο, αλλά δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του επειδή φοβήθηκε μήπως χάσει τη δουλειά της. Επιπλέον, το συμφωνητικό εχεμύθειας που είχε υπογράψει δεν της επέτρεπε να μιλήσει δημοσίως για το συμβάν, αναφέρει στην αγωγή της.



Ανάλογο περιστατικό φέρεται να συνέβη χρόνια αργότερα, όταν η Πόλα Αμπντούλ ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στον τηλεοπτικό διαγωνισμό «So You Think You Can Dance», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Η Αμπντούλ, 61 ετών σήμερα, είχε γίνει εκ νέου εξαιρετικά δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 2000 πρωταγωνιστώντας ως μέλος κριτικής επιτροπής σε τηλεοπτικά προγράμματα ανάδειξης ταλέντων.