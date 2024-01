Κλείσιμο

καλεσμένη στην εκπομπή «The Graham Norton Show» αποκάλυψε πόσες φορές έχει απολαύσει την φίλη τηςκατά την διάρκεια της περιοδείας της «Eras Tour».«Τρεις, μέχρι στιγμής», είπε χαρακτηριστικά ενώ ανέφερε ότι η φιλία τους ξεκίνησε το 2008.«Συναντηθήκαμε στα Βραβεία Νέων του Χόλιγουντ (Young Hollywood Awards) στο Λος 'Αντζελες και από τότε κρατήσαμε επαφή και γίναμε πολύ καλές φίλες», συνέχισε η πρωταγωνίστρια του Γ. Λάνθιμου λέγοντας παράλληλα ότι παρακολούθησε την πρώτη συναυλία της περιοδείας της τον περασμένο Μάρτιο, η οποία έλαβε χώρα στη γενέτειρά της, το Γκλέντεϊλ της Αριζόνα.«Αυτό που ήταν πολύ ξεχωριστό στην πρώτη συναυλία ήταν ότι δεν είχα ιδέα για το τι θα ακολουθούσε», συμπλήρωσε η Στόουν προσθέτοντας ότι η Σουίφτ συνεργάστηκε με τη χορογράφο Μάντι Μουρ με την οποία είχε δουλέψει η ίδια στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «La La Land». «Ήταν ένα σωρό υπέροχα πράγματα που ενώθηκαν όλα μαζί και ήταν απίστευτο να τα βλέπεις», ανέφερε.Όταν ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον τη ρώτησε αν επιβεβαιώνει τη φήμη ότι το τραγούδι της Σουίφτ "When Emma Falls in Love" γράφτηκε για την ίδια, εκείνη απάντησε...«πρέπει να ρωτήσετε την ίδια».Οπως αναφέρει το People, το «When Emma Falls in Love» πιστεύεται ότι αφορά τη σχέση της Στόουν με τον Αμερικανό ηθοποιό Κίραν Κάλκιν, με τον οποίο έβγαινε για έναν χρόνο το 2010.Η Σουίφτ σπάνια αποκαλύπτει την έμπνευσή της. Ωστόσο όταν το ερμήνευσε ζωντανά στην συναυλία της στο Κάνσας Σίτι τον Ιούλιο, ανέφερε ότι το έχει γράψει για μία από τις καλύτερες φίλες της, σύμφωνα με το Entertainment Weekly.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφίες: Shutterstock