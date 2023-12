Winter Wonderland: Ένα σπίτι ωδή στην υψηλή αισθητική

Κλείσιμο

Το νέο χειμερινό σπίτι του γνωστού concept maker Γεωργίου Thisseas Καράμπελλα αποτελεί για άλλη μια φορά μία ωδή στην υψηλή αισθητική και τη χαρά της ζωής.Αναγεννησιακός τύπος με μία πορεία 30 ετών στα media, τη διαφήμιση, την επικοινωνία, το design, τη μόδα, την τέχνη, τα events, το hoteling, εδώ και έναμιση χρόνο ξεχωρίζει και μέσα από την τηλεόραση ως συλλέκτης που διαθέτει βαθιά γνώση σε όλο το φάσμα του σύγχρονου lifestyle και είναι εκείνος που πρωταγωνιστεί με τις ευφάνταστες ιστορίες, τις καίριες αναφορές, τις αμίμητες ατάκες και φυσικά το απαράμιλλο προσωπικό του στιλ σε κάθε επεισόδιο του επιτυχημένουΟ Γεώργιος Thisseas Καράμπελλας είναι μια αυθεντική Larger than life Persona με αντισυμβατικές out of the box ιδεες. Η νέα του χειμερινή κατοικία στο ομορφότερο χωριό του Πηλίου αποδεικνύει περίτρανα πόσο σπουδαίο είναι να σέβεσαι το παρελθόν και να το εξελίσσεις, φέρνοντας το στο σήμερα και στο μέλλον.«Είμαι κατενθουσιασμένος με αυτό το project», μας λέει ο ίδιος, και η χαρά του είναι έκδηλη.«Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πιστεύω στο Κάρμα και στη συμπαντική ενέργεια, αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω πώς αφού έκλεισα έναν κύκλο ζωής με το περίφημο σπίτι μου στη Σκύρο, ήρθε στο διάβα μου με ένα μαγικό τρόπο το χωριό Άγιος Γεώργιος Νηλείας και το αρχοντικό της οικογένειας Τζώρτζη.Μοιραία το όνομα που έδωσα σε αυτό το σπίτι μου στο βουνό είναι The George!”Πρόκειται για ένα αληθινό αρχοντικό, νεοκλασικό του 1861, με μια υπέροχη ευμεγέθη αυλή, στρωμένη με πελώριες πηλιωρίτικες πλάκες, με μια πανήψυλη μανώλια, ένα αιωνόβιο κυπαρίσσι και γλυσίνα που αγκαλιάζει την παλιά ξύλινη πέργκολα. Οίκημα προβολής σε όλη την περιοχή, πασίγνωστο και ζηλευτό.Εγκαταλελειμμένο και παρατημένο για πολλά χρόνια, αποζητούσε όχι μόνο αγάπη και προσοχή, αλλά κι έναν άνθρωπο με κέφι, όραμα, βαθιά γνώση, ταλέντο και σίγουρα τους δικούς του ρυθμούς.