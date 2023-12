Το «αντίο» του Νίκου Κοκλώνη στον Βασίλη Καρρά

Ήταν το βράδυ της Παρασκευής 13 Οκτωβρίου, όταν ο Βασίλης Καρράς είχε βγει τηλεφωνικά στο μουσικό show με τον Νίκο Κοκλώνη και είχε προαναγγείλει τη νέα του μουσική δουλειά “Είμαι Εδώ”. Μία εβδομάδα αργότερα, στο live του Fame Story, παρουσιάστηκε σε πρώτη μετάδοση το βιντεοκλίπ του νέου του τραγουδιού «Χύμα στο κύμα».

Μάλιστα, η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση είχε γίνει πριν απο 14 μήνες στην πρεμιέρα του Just The Two Of Us. Με τον Νίκο Κοκλώνη είχαν μια ζεστή φιλική σχέση και ο αγαπημένος ερμηνευτής είχε κάνει αρκετές εμφανίσεις σε τηλεοπτικά σόου του.

Η είδηση του θανάτου του, στα 70 χρόνια του συγκλόνισε το Πανελλήνιο και βύθισε τον καλλιτεχνικό κόσμο σε θλίψη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nikolaos Koklonis (@nkoklonis)

Ο Νίκος Κοκλώνης τον αποχαιρέτησε με μια ανάρτηση στο instagram:



«Πάντα στο πλευρό μου. ΦΙΛΟΣ με όλη τη σημασία της λέξης. ΚΥΡΙΟΣ με όλη τη σημασία της λέξης. ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη τη σημασία της λέξης. Καλλιτέχνης με ανεξίτηλο αποτύπωμα. Η μοναδική χροιά της φωνής σου θα αντηχεί πάντα στην ψυχή μου, σε κάθε συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή. Η ζεστασιά της δικης σου ψυχής θα μου φέρνει πάντα ένα σφίξιμο στην καρδιά, θα έρχεται στη σκέψη μου αυτό το μεγάλο δύσκολο ερωτηματικό της άδικης απώλειας, αυτό το αναπάντητο «γιατί». Θα μας λείψεις πολύ. Θα είσαι παντού. «Είσαι εδώ» φίλε Βασίλη», έγραψε.