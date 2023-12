Αυτά είναι τα εμβληματικά sneakers που λατρεύουν όλοι

Η Μαίρη Βυτινάρος λατρεύει τα Cruise

Άλλη μια μέρα με ένα ζευγάρι Converse για την Όλγα Ντάλλα

Η Γαία Μερκούρη δεν αποχωρίζεται τα Legacy CX

Black outfit και Run Star Motion για την Genevieve Majari

Ο Ορέστης Χαλκιάς και τα Star Player 76

Ο Κωστής Μαραβέγιας αγαπάει τα Star Player 76

Με στοιχεία από δύο αγαπημένα μοντέλα, το Chuck 70 και το Legacy CX, η Converse παρουσιάζει ένα διαχρονικό παπούτσι που μπορεί να φορεθεί εύκολα όλες τις ώρες και μέρες. Toείναι διαφορετικό και αναπάντεχο.Αντλεί έμπνευση από την street style κουλτούρα αλλά και την skate σκηνή, ενώ συνδυάζει την άνεση, μέσω της OrthoLite σόλας, με το εμβληματικό Converse στυλ. Εμφανίζεται πρώτη φορά στην σεζόν Fall Winter σε μαύρο, κρεμ ή ροζ, με εξωτερικό από σουέτ ή καμβά και elevated πάτο, φέροντας μια νέα αισθητική που συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο.Τοείναι ένα all day άνετο fashion statement δίπατο παπούτσι που δίνει έμφαση στην άνεση. Αναμιγνύει το bold platform style με το progressive design, ενώ το εξωτερικό του δανείζεται στοιχεία από τα Run Star Hike και Motion, αποκαλύπτοντας όμως έναν ολοκαίνουριο χαρακτήρα με chunky πάτο. Η ευκολία στην εφαρμογή, η χαρακτηριστική pinstripe ρίγα σε αποδομημένη μορφή και το sleek fashion profile του, μάς κάνουν να πιστέψουμε ότι το Legacy CX έρχεται από το μέλλον.Πιο chunky, πιο wavy, πιο playful και πιο Converse από ποτέ, τοείναι γεμάτο αντιθέσεις και bold γραμμές. Το πάνω κομμάτι μπορεί να παραμένει πιστό στις ρίζες του brand και να έχει premium Chuck 70s λεπτομέρειες, αλλά το νέο chunky δίπατο είναι σαν να βγήκε από ταινία sci-fi. Το εσωτερικό του κρύβει την CX σόλα και έναν υπερυψωμένο πάτο στην φτέρνα, προσφέροντας αντικραδασμική δράση, χωρίς να βαραίνει το πάτημα. Φτιαγμένο για να ξεχωρίζει, το Run Star Motion αντικατοπτρίζει τέλεια ένα σύγχρονο city vibe και κυκλοφορεί σε άπειρες χρωματικές παραλλαγές, από all time classic ασπρόμαυρο και total μπεζ μέχρι vinyl acid orange.Εμπνευσμένο από αρχεία της Converse και εμβληματικά διαχρονικά μοντέλα, το νέοπρωτοπορεί συνδυάζοντας street style και αθλητικά στοιχεία και αποτελεί την απόλυτη vintage έμπνευση της σεζόν. Με αναφορά στο αυθεντικό “Star Chevron” και στοιχεία του Chuck 70, προσφέρει μια ισορροπία μεταξύ ρετρό και all-day sneaker. Φτιαγμένο από ανθεκτικό καμβά ή δέρμα κρύβει στην κατασκευή του λεπτομέρειες, όπως τον OrthoLite πάτο και την mesh επίστρωση στο εσωτερικό, που το καθιστούν μοναδικά άνετο. Το θρυλικό μοντέλο βγαίνει επίσης σε mid top ύψος και προσφέρει extra στήριξη, δίνοντας ένα skate twist.Η αισθητική του Star Player 76 αντλεί επιρροές από την δημιουργία του brand και την ιστορία του στα γήπεδα του basket την δεκαετία του ’70. Ένα Converse με βασικά συστατικά την μοναδικότητα και την άνεση, σχεδιασμένο ειδικά για τους λάτρεις της αθλητικής ιστορίας αλλά και τους γνώστες της μόδας.Κεντρική διάθεση Sport and Fashion Freedom 212 00 03 710, @converse.greece