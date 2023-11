Σαββατοκύριακο με δυνατές πρεμιέρες στον Alpha!

H πιο νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour» με τον Άκη Πετρετζίκη επιστρέφει απόψε στις οθόνες μας στις 20:00 και το «Τhe Secret Song» με τη Ναταλία Γερμανού δίνει άλλο νόημα στις μουσικές εκπλήξεις αύριο το βράδυ στις 21:00. Πιο αναλυτικά:



Akis’ Food Tour με τον Άκη Πετρετζίκη, σήμερα, στις 20:00

Ο Άκης Πετρετζίκης βάζει τα κατσαρολικά στο ντουλάπι, αφήνει πίσω του το στούντιο και ξεκινά να ταξιδεύει στην Ελλάδα. Αποστολή του; Να εξερευνήσει τις κουζίνες στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Από τα Ψαρά μέχρι την Ήπειρο και από τον Έβρο ως τον Ψηλορείτη, μας παίρνει μαζί του σε μια αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Μαγειρεύει σε τεράστια καζάνια, κρυφοκοιτάζει μέσα στις ξένες κατσαρόλες, πλέκει σκόρδα, «κυνηγάει» μανιτάρια, χορεύει γύρω από πλούσια τραπέζια, φτιάχνει ντόπια ζυμαρικά και εμπνέεται από τις πιο ιδιαίτερες συνταγές της χώρας.

Στην πρεμιέρα, ο Άκης φτάνει στη Λέσβο και στο φημισμένο προσκύνημα του Ταξιάρχη στα βόρεια του νησιού και δοκιμάζει το κισκέκι, ένα ιδιαίτερο γιορτινό φαγητό που σιγοβράζει 24 ώρες σε μεγάλα καζάνια. Σηκώνει μανίκια και συμμετέχει μαζί με τους άντρες του χωριού στη διανομή του φαγητού. Στο ίδιο χωριό, συναντά τον Στέλιο Σταμάτη, έναν από τους τελευταίους παραδοσιακούς αγγειοπλάστες του Αιγαίου.

Στο χωριό Πέτρα μαθαίνει τον παραδοσιακό τρόπο που τρώγονται τα όσπρια στο νησί και παραμιλάει με τα μελωμένα ρεβύθια με κρέας σε πήλινο σκεύος που μόλις έχουν βγει από τον ξυλόφουρνο. Τα ιδιαίτερα μαθήματα νησιώτικής γαστρονομίας συνεχίζονται στο χωριό Αγία Παρασκευή όπου οι γυναίκες του χωριού τον βάζουν να πλάσει «κουπέπια», τραγανά κουπάκια από τραχανά που γεμίζονται με κάθε είδους υλικά. Την επόμενη μέρα, ο Βαγγέλης ο Τεκές, ο πλανόδιος ψαράς του Μολύβου συναντά τον Άκη και τον παίρνει μαζί του σε μια…εμπορική αποστολή.

Και αφού ξεπουλήσουν, το «Akis’ Food Tour» συνεχίζεται στα νότια του νησιού. Στο ορεινό χωριό της Αγιάσου παρακολουθούμε πως σερβίρονται τα κόλλυβα με κρασί και ψωμί, βλέπουμε τον Άκη να γεύεται την περίφημη βασιλόπιτα με τα χίλια φύλλα και στη συνέχεια μαθαίνουμε τη συνταγή για κεφτέδες από φύλλα παπαρούνας.

Στο τέλος του επεισοδίου, ο αγαπημένος μάγειρας μαγεύεται από την αστική κουζίνα που γεύεται στις κουζίνες των αρχοντικών της Μυτιλήνης και ζαλίζεται από τις γεύσεις, τις μυρωδιές, τις ελιές, τα τυριά και τις νοστιμιές που ανακαλύπτει στην αγορά της πόλης.

Ξεχωριστοί άνθρωποι, υπέροχες συνταγές και τοπία που πραγματικά δείχνουν την Ελλάδα, όπως δεν την έχετε ξαναδεί, με το πιο γευστικό tour να ξεκινά στον Alpha!

The Secret Song με τη Ναταλία Γερμανού, αύριο, Κυριακή, στις 21:00

Τη σκυτάλη παίρνει η Ναταλία Γερμανού με τη λαμπερή πρεμιέρα για το ομορφότερο μουσικό event της ελληνικής τηλεόρασης, το The Secret Song αύριο το βράδυ στις 21:00.

Το event show προβλήθηκε πρώτη φορά στη Γαλλία το 2018 με τον Νίκο Αλιάγα στην παρουσίαση και συνεχίζει μέχρι σήμερα να αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά shows στη γαλλική τηλεόραση.

Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές θα κάθονται στην λευκή πολυθρόνα του The Secret Song, στα σκοτεινά, χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα για το τι θα συμβεί. Η συμφωνία είναι να αφήσουν τους εαυτούς τους ελεύθερους να εκπλαγούν, να συγκινηθούν, ακόμη και να τσαλακωθούν. Και όλα αυτά γιατί θα βρεθούν μπροστά σε μια μοναδική έκπληξη: Ένα τραγούδι που αγαπούν, ένα τραγούδι που κάτι σημαίνει για τη ζωή τους ερμηνεύεται από έναν αγαπημένο τους καλλιτέχνη, με την συμμετοχή δικών τους ανθρώπων και παρουσιάζεται στη σκηνή του The Secret Song.

Αύριο βράδυ, στην λευκή πολυθρόνα του The Secret Song θα καθίσουν εννέα πρόσωπα από το χώρο του θεάματος και η έκπληξη που θα ζήσουν θα είναι μοναδική.

Πέγκυ Ζήνα: το τραγούδι που της άλλαξε την πορεία ερμηνευμένο από φίλους καρδιάς.

Μαριάννα Τουμασάτου: οι φίλοι της, της κάνουν την έκπληξη της ζωής της.

Νίνο: ένα αναπάντεχο reunion που τον συγκλονίζει.

Μιχάλης Αεράκης: ένα τραγούδι αφιερωμένο στις μεγάλες αγάπες της ζωής του.

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: μια μελωδία που τον γυρίζει στην πιο γλυκιά ανάμνηση.

Πέτρος Πολυχρονίδης: μια ταινία, ένα τραγούδι, μια παιδική εξόρμηση, μια φιλία που αντέχει στον χρόνο…

Άγγελος Παπαδημητρίου: ένα τραγούδι που τον δένει μ’ έναν μύθο.

Κατιάνα Μπαλανίκα: το τραγούδι που σφράγισε με την ερμηνεία της ζωντανεύει επί σκηνής από τους πιο δικούς της ανθρώπους.

Λάζαρος Γεωργακόπουλος: μια μελωδία, μια κιθάρα, μια κούκλα τον ταξιδεύουν στον χρόνο…

Πώς θα αντιδράσουν βλέποντας στη σκηνή του The Secret Song αγαπημένα τους πρόσωπα να τους κάνουν έκπληξη με το δικό τους «μυστικό τραγούδι»;

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, ένα τεράστιο μουσικό show. Μια συνεύρεση καλλιτεχνών, μέσα σ’ ένα θεαματικό σκηνικό, θα υπηρετήσουν ένα και μόνο σκοπό: Θα μας κάνουν να νιώσουμε!

The Secret Song με την Ναταλία Γερμανού: Σε αυτή τη σκηνή, τα μυστικά είναι για να μοιράζονται!

Πρεμιέρα Κυριακή στις 21:00 στον Alpha!

