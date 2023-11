Κλείσιμο

Στο σημερινό επεισόδιο του «» ο Ανδρέας φαίνεται προβληματισμένος που ξεχνάει όλο και περισσότερα πράγματα ακόμα και 15 χρόνια πριν και αποφασίζει να σταματήσει τα φάρμακα. Την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο φτάνει η αδερφή του Μιχάλη, η Στέλλα, την ύπαρξη της οποίας κρατούσε μυστική απ’ όλους. Με την αδερφή του είναι δίδυμα, αλλά αυτή έχει σύνδρομο Down, κάνοντας τον Μιχάλη να της φέρεται σαν να είναι μικρό παιδί.Όταν ο Ανδρέας, στην προσπάθειά του να μάθει το μυστικό που κρύβει η Στέλλα, της προκαλεί λιποθυμικό επεισόδιο, ο Μιχάλης βγαίνει εκτός εαυτού και το λέει στο Μάρκο που έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Ανδρέα απ’ το νοσοκομείο. Ο Δημήτρης δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του στη Δανάη και ο Ανδρέας αποφασίζει να τον βοηθήσει σκαρώνοντας μια “τυχαία” συνάντηση των δυο τους στο μπαράκι που συχνάζουν συνήθως μετά το νοσοκομείο ζητώντας και τη βοήθεια της Σοφίας. Ο Λεωνίδας με την Εύα αναλαμβάνουν έναν ασθενή με άνοια και της Εύας της ξυπνάνε μνήμες από την μητέρα της, η οποία πάσχει από άνοια εδώ και μερικά χρόνια.Η Στέλλα (Λωξάντρα Λούκας)* έχει Σύνδρομο DOWN, και φτάνει στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, συνοδευόμενη από τον Χάρη (Κωνσταντίνος Αρνόκουρος). Οι γιατροί την εξετάζουν λεπτομερώς και προσπαθούν να καταλάβουν τι μπορεί να συμβαίνει. Στη διάρκεια της εξέτασης ακούν για πρώτη φορά ότι ο Μιχάλης (Θάνος Λέκκας) έχει δίδυμη αδερφή και αυτή είναι η Στέλλα. Για όλους είναι σοκ, αφού γνωρίζουν τον Μιχάλη πάρα πολλά χρόνια και δεν τους το έχει πει ποτέ. Αυτό που προέχει όμως είναι να δουν τι έχει η Στέλλα, όμως και σε αυτή τη διαδικασία ο Μιχάλης δεν διευκολύνει την ομάδα των γιατρών καθώς η συναισθηματική του εμπλοκή με την ασθενή δεν τον αφήνει να δει καθαρά.*Στο επεισόδιο της Δευτέρας συμμετέχει η Λωξάντρα Λούκας στο ρόλο της Στέλλας και ο Αλέξανδρος Χάτσιος στο ρόλο του Άλκη. Η Λωξάντρα και ο Αλέξανδρος έχουν Σύνδρομο DOWN οι ίδιοι. Η Λωξάντρα είναι η πρώτη ηθοποιός με σύνδρομο Down που ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου μέσα από την παράσταση «Φουέντε Οβεχούνα» που σκηνοθέτησε η Ελένη Ευθυμίου. Η Λωξάντρα είναι κόρη της ηθοποιού Ελένης Δημοπούλου, η οποία έχει διατελέσει καλλιτεχνική διευθύντρια στα ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και Ιωαννίνων και του Αυστραλού σκηνογράφου, Ρίτσαρντ Άντονι. Η ηθοποιός, πριν το Εθνικό, είχε πάρει μέρος σε παραστάσεις της ομάδας «Εν Δυνάμει», μιας κολεκτίβας νέων καλλιτεχνών αναπήρων και μη που έχει δημιουργήσει η μητέρα της και η Μαρία Ιωαννίδου. Ο Σταύρος Θεοδωράκης έχει πάρει συνέντευξη στην Λωξάντρα μέσα από την εκπομπή του «οι πρωταγωνιστές».*στο ρόλο της Στέλλας η Λωξάντρα Λούκας*στο ρόλο του Χάρης ο Κωνσταντίνος Αρνόκουρος*στο ρόλο του Άλκη ο Αλέξανδρος Χάτσιος*στο ρόλο του Ανέστη ο Παντελής Παπαδόπουλος