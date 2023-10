Κλείσιμο

Μια ιδιαίτερη εβδομάδα ξεκινά στο «» με πολλές εκπλήξεις και guest εμφανίσεις! Η Αιμιλία Χαλόφτη, μια νέα διαγωνιζόμενη έρχεται και δηλώνει από την αρχή πως θα είναι αυστηρή σε θέματα στυλ! Πώς θα την υποδεχτούν οι υπόλοιπες fashionistas;Ποιες εμφανίσεις σήμερα είναι μπερδεμένες και ποιες θυμίζουν κάτι από… καρναβάλι; Τι σχολιάζουν οι κριτές;Η Χριστίνα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το ενδεχόμενο κάποιες fashionistas να έχουν βοήθεια από στυλίστα. Πώς απαντούν οι διαγωνιζόμενες στις κατηγορίες της; Η Γεωργία γίνεται αποδέκτης επικριτικών σχολίων και ένα μέλος της κριτικής επιτροπής αναλαμβάνει την υπεράσπισή της…Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη νέα διαγωνιζόμενη:Ηλικία: 48 ετώνΕπάγγελμα: Ιδιοκτήτρια Εταιρείας MarketingΓεννημένη και μεγαλωμένη στα Μέγαρα η Αιμιλία σπούδασε αισθητική αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά με αυτό. Ήταν υποψήφια στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Είναι παντρεμένη και έχει μία κόρη 22 ετών που είναι δασκάλα.Με τη μόδα θυμάται να έχει τρέλα από μικρή ηλικία, «ήταν και είναι το όνειρο μου να ασχοληθώ με αυτή» δηλώνει. Θυμάται να ξεφυλλίζει περιοδικά μόδας, να παρακολουθεί καλλιστεία, να ντύνεται «περίεργα» και με extreme outfits.Το στυλ της το περιγράφει ως κομψό, ασυνήθιστο αλλά και μίνιμαλ. Έχει παρουσιάσει την εκπομπή «Passion for fashion» στο κανάλι Alert. Για τον εαυτό της λέει ότι είναι αυθόρμητη και ότι έχει να πει, θα το πει ενώ είναι ιδιαίτερα αυστηρή με το στυλ και θεωρεί ότι στο My Style Rocks δύσκολα θα βάλει πέντε, ίσως και ποτέ!Στο My Style Rocks έρχεται γιατί πιστεύει ότι το στυλ της είναι διαφορετικό και θέλει να περάσει το μήνυμα πως η μόδα δεν έχει ηλικία και περιορισμούς.