My Style Rocks: Ένα εντυπωσιακό avant garde Gala έρχεται σήμερα στην εκπομπή μόδας

Εντυπωσιακές, τολμηρές εμφανίσεις, θα παρακολουθήσουμε στο avant garde Gala του σημερινού My Style Rocks . Τι σημαίνει όμως avant garde στη μόδα; Κάθε τι που είναι μπροστά από την εποχή του, κάθε δημιουργία που χωρίς περιορισμούς ξεπερνά το σήμερα και μας δίνει κλεφτές ματιές από το μέλλον. Το avant garde κινείται πάνω από την υψηλή ραπτική. Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να ξεπεράσουν όχι μόνο τον εαυτό τους αλλά και την ίδια τη μόδα;Η Σοφία Χατζηπαντελή επιμελείται με ξεχωριστό τρόπο τη δική της εμφάνιση παρουσιάζοντας ένα tailor made φόρεμα από… μονωτική ταινία που το συνδύασε με μαύρο μπαλόνι στα μαλλιά και ένα μαξιλαράκι για καρφίτσες ως τσόκερ!Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή εντυπωσιάζονται από την προσπάθεια των κοριτσιών ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις λείπουν οι δημιουργικές λεπτομέρειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Αμάντα φορά μία ξεχωριστή, αυθεντική avant garde δημιουργία από το Παρίσι. Έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη σωστή εικόνα; Ποιο συγκινητικό μήνυμα μεταφέρει το look της Απολλεών και πώς κρίνουν το σύνολό της οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες;Τέσσερις διαγωνιζόμενες στερούνται ένα βαθμό από το σύνολό τους λόγω της εμφάνισής τους στο έκτακτο task.Στο τέλος του επεισοδίου μία διαγωνιζόμενη θα αναδειχθεί νικήτρια του επάθλου των 2.500 ευρώ ενώ για μία fashionista το ταξίδι στο My Style Rocks, ολοκληρώνεται σήμερα.