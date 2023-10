Ο μεγάλος Μικρούτσικος, ο «τραγέλαφος» της ζούγκλας και τα… νούμερα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cwc6fr3oan61)

Ήθελα να ήξερα, ποιος σκέφτηκε ότι οι αντιδράσεις του Τρύφωνα Σαμαρά απέναντι στα τρομακτικά ερπετά και αραχνοειδή στον τραγέλαφο της ζούγκλας, το ριάλιτι «I am a celebrity, get me out of here» συνιστούν εν έτει 2023 αστείο. Η κάτι που θα δει το τηλεοπτικό κοινό με έκπληξη. Φυσικά και ο ίδιος φέρει ευθύνη, από την στιγμή που αποδέχθηκε μία τέτοια πρόταση. Σαφέστατα δικαίωμά του, αλλά και δικό μας να θέλουμε να τον δούμε σε κάτι άλλο.