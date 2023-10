Κλείσιμο

Στον «Γιατρό» ο Ανδρέας έρχεται αντιμέτωπος με την μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής του: να γίνει ο νέος διευθυντής της παθολογίας. Την ίδια θέση όμως κυνηγάει και ο Μάρκος, πράγμα που τους βρίσκει σε μια κόντρα για το ποιος θα αποδείξει ότι την αξίζει περισσότερο. Μην θέλοντας να χάσει τον εαυτό του σε αυτή την κόντρα, ο Ανδρέας αποφασίζει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να είναι κοντά στους ασθενείς του. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της Άννας όμως ανατρέπει τις ισορροπίες τους και τους φέρνει στα όρια τους. Αν και στην αρχή δεν καταφέρνει να σταθεί στο πλευρό της τελικά συνειδητοποιεί ότι το πιο σημαντικό γι’ αυτόν είναι οι άνθρωποι που έχει γύρω του με αποτέλεσμα να ξεχνάει τους κανόνες και να γίνεται ο γνωστός παρορμητικός Ανδρέας.Παράλληλα, βλέπουμε να επισκέπτεται τον Τζίμη, έναν 16χρονο ασθενή του, στην περίπτωση του οποίου αναγκάστηκαν να προβούν σε ακρωτηριασμό ποδιού για να σώσουν τη ζωή του. Ο νεαρός όταν αντιλαμβάνεται τι του έχει συμβεί καταρρέει αλλά ο Αντρέας είναι εκεί για να τον στηρίξει, καθώς τότε ακόμα δεν είχε συμβεί ο θάνατος του γιου του, ο οποίος τον στέγνωσε συναισθηματικά και τον έκανε να αντιμετωπίζει όλες τις ιατρικές περιπτώσεις που αναλάμβανε ως απλά περιστατικά χωρίς καμία εμπλοκή με τον ασθενή.Παναγιώτης ΙωσηφέληςΓιώργος ΠαπαβασιλείουΚωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.Green PixelBased on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”“Format licensed by Sony Pictures Television”*στο ρόλο του Τζίμη ο Christian Culbida*στο ρόλο της Μαρίας η Εριέττα Μανούρη*στο ρόλο της Μητέρας του Δημήτρη η Αλίνα Κωτσοβούλου*στο ρόλο του Γιοβάνογλου ο Μιχάλης Μητρούσης