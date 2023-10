Οι 14 celebrities προσγειώθηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στον Άγιο Δομίνικο για το «I'm a celebrity, get me out of here». Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα απολαμβάνουν με την ψυχή τους τον ρόλο τους και σήμερα έχουν ετοιμάσει νέες δοκιμασίες για τους πολύπαθους celebrities.Ποιοι παίκτες θα βρεθούν σε μεγάλο ύψος προσπαθώντας να κρατήσουν την ισορροπία τους και να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους; Για ποιο λόγο η Αγγελική Ηλιάδη και ο Τάσος Ξιαρχό θα ντυθούν γαμπρός και νύφη;Απόψε θα έχουμε την πρώτη αποχώρηση που θα προκύψει από… μονομαχία δύο παικτών! Ποιοι θα μονομαχήσουν και ποιος ή ποια θα μαζέψει τα πράγματά του από τη ζούγκλα; Ένας από τους celebrity έφτασε από πολύ νωρίς στα όριά του… ποια απρόσμενη εξέλιξη τον/την κάνει να αναφωνήσει «I’m a celebrity… Get me out of here!»;