Τηλεοπτικά μπουγαδόνερα και ακροβατισμοί για τα… νούμερα

Μεγάλη φασαρία, έντονη αναστάτωση. Φίδια ξετρύπωσαν από την Τήνο, εκπομπές ανασύρθηκαν από το μακρινό 2017, φίλοι χωρίστηκαν, πρόσωπα αλληλοκατηγορήθηκαν και όλη η τηλεόραση κάνει μακροβούτια στα μπουγαδόνερα, που η ίδια φυσικά δημιούργησε. Γιώργος Λιάγκας «κατηγορήθηκε» ότι για να κάνει νούμερα, καλεί τον Αχιλλέα Μπέο, και όχι μόνο, τον οποίο θα μπορούσε να αποφύγει γνωρίζοντας τις θέσεις του και το περιεχόμενο των λόγων του. Ο παρουσιαστής υπεραμύνθηκε των επιλογών του σήμερα, λέγοντας πως στην ιδιωτική τηλεόραση ουδείς αφενός φιμώνεται, αφετέρου όλοι κυνηγούν τα νούμερα, καθώς είναι υπάλληλοι επιχείρησης, η οποία αναζητά κέρδη μέσω υψηλής τηλεθέασης. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Συμφωνώ στην ουσία αυτών που είπε ο Γιώργος, ο οποίος αποφεύγει να κατονομάσει όλους όσοι τον στοχοποιούν εσχάτως, όχι από δειλία, αλλά θέλοντας να τηρήσει μία στάση άμυνας απέναντι σε πρόσωπα με τα οποία τον συνέδεαν πολλά στο παρελθόν μέσω συνεργασιών ή προσωπικών σχέσεων. Αναρωτιέμαι ωστόσο; Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα; Και αν ναι, μέχρι πού και πόσο χαμηλά;Από την άλλη για τα νούμερα πολλά γίνονται. Σύνηθες πλέον να ακυρώνονται συνεργάτες, να καλούνται ως κομήτες και φωστήρες κάποια πρόσωπα στα πάνελ, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως στα κανάλια: δεν αναλαμβάνουν ποτέ την ευθύνη της αποτυχίας τα στελέχη και οι επικεφαλής, δεν θεωρούν ότι φταίνε οι παρουσιαστές, ξηλώνουν το στρίφωμα (το πάνελ) σε ένα φόρεμα που δεν κάνει ούτε για νυχτικιά… Κατά τ’ άλλα ο Λιάγκας μας έφταιξε… Ολοι γύρω γύρω άγιοι και στη μέση ο αμαρτωλός. Τρομάρα μας.Εξαλλη η Κατερίνα Καραβάτου , έξαλλοι οι συνεργάτες της Κατερίνας Καινούργιου, βγήκε από τα ρούχα του ο Ανδρέας Μικρούτσικος, κατακεραύνωσε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου η μισή ελληνική τηλεόραση και οι έξω από αυτήν… Τι έγινε, ρε παιδιά; Τριαντάφυλλος και ο Νίνο μπαίνουν στο « Fame Story ». Σε ρόλο γκεστ αλλά επί της ουσίας ως τονωτικές ενέσεις στο μουσικό ριάλιτι, καθώς υπάρχει πίεση από τον ανταγωνισμό λόγω μυθοπλασίας.Πρεμιέρα απόψε για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ. 14 celebrities (μεγάλη κουβέντα κι αυτή) βρίσκονται στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου με συνθήκες δύσκολες και θερμοκρασία που φτάνει κατά μέσο όρο τους 45°C . Μόλις φτάνουν στο νέο τους σπίτι, χωρίζονται σε δύο ομάδες και ανάλογα με τις επιδόσεις τους θα μετακομίσουν ή στο camp των ανέσεων ή στο camp που θα τους παρέχει τα βασικά! Τίτλος; «I’m a celebrity… Get me out of here!» ; Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό…Φήμες λένε ότι της άρεσε και της Φαίης Σκορδά η συμμετοχή στο «My style rocks» και ότι άρεσε και του ΣΚΑΪ. Λες;Τέσσερις εξαιρετικές συνεντεύξεις σήμερα: οστον Αρη Καβατζίκη, η Λόλα Νταϊφά στην Νάνσυ Νικολαΐδου, ηστην Φαίη Σκορδά και οστην Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Να λέμε και τα καλά, γιατί πήξαμε στην «κλειδαρότρυπα».Αναβολή για την εκπομπή της Κατερίνας Ζαρίφη, με νέα ημερομηνία την 23η Οκτωβρίου.Δεν είναι είδηση ότι δεν θα γίνει το «Your face sounds familiar», μάλλον. Ηταν μάλλον λάθος η είδηση ότι θα γίνει.σε ποια ομάδα εκπομπής που δεν έχει βγει στον αέρα, η αίθουσα συσκέψεων θυμίζει πεδίο μαχών;