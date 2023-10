Ο Γιατρός: Ο Αντρέας έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που τον διαλύει και τον κάνει να παραιτηθεί από το νοσοκομείο

Κλείσιμο

Στο σημερινό επεισόδιο της σειράς «» ο Αντρέας έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που τον διαλύει και τον κάνει να παραιτηθεί από το νοσοκομείο.Ο Ανδρέας προσπαθεί να μπει στο email του αλλά δεν θυμάται τους κωδικούς και ο μόνος τρόπος να ανοίξει τον λογαριασμό είναι να απαντήσει στην ερώτηση ασφαλείας που έχει βάλει: «κάτι καλό που σου κάνει κακό». Ο Απόστολος προσπαθεί να τον αποτρέψει από το να μπει στα mail του καθώς δεν θεωρεί ότι είναι ακόμα έτοιμος να αντιμετωπίσει κάποιες αλήθειες από το παρελθόν του. Παράλληλα, στο νοσοκομείο κάνει εισαγωγή ο αδερφός της Σοφίας, ο Κυριάκος έπειτα από ένα ατύχημα στην αναρρίχηση.

Οι σχέσεις των δύο αδερφών δεν είναι και οι καλύτερες πράγμα που κάνει την Σοφία πολύ δύσπιστη μαζί του γιατί πιστεύει πως έχει μπλέξει με ναρκωτικά. Με τη βοήθεια του Ανδρέα ως διαμεσολαβητή η Σοφία και ο Κυριάκος καταφέρνουν να έρθουν κοντά και να μιλήσουν ειλικρινά για πρώτη φορά μετά από χρόνια. Τέλος ο Ανδρέας καταφέρνει να μπει στο email του και έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που τον διαλύει και τον κάνει να παραιτηθεί από το νοσοκομείο. Στον ρόλο του Κυριάκου ο Ιάσωνας Παπαματθαίου. Στον ρόλο της Μάγδας η Αντριάνα Αντρέοβιτς. Στον ρόλο της Βίκυς η Ναταλία Καλημερατζή. Στον ρόλο του Μπάμπη ο Πάνος ΚρανιδιώτηςΣυντελεστές: Παναγιώτης Ιωσηφέλης: Γιώργος Παπαβασιλείου: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου, Θάνος Λέκκας, Παναγιώτης Εξαρχέας, Τζωρτζίνα Λιώση, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Χρήστος Ζαν Μπατίστ, Αντώνης Μυριαγκός, Αλέξανδρος Κώχ, Γωγώ Kαρτσάνα, Ρένα Κυπριώτη, Μαριέλλη Μανουδάκη, Εφη Κάντζα.*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.: Green PixelBased on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”“Format licensed by Sony Pictures Television”Ο Γιατρός – Δευτέρα & Τρίτη στις 22:40