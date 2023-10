Fame Story: Το 2ο συναρπαστικό Live Show με τον Νίκο Κοκλώνη, απόψε Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, στις 21:00 στο Star

Στο τέλος της βραδιάς, το κοινό θα σώσει έναν από τους υποψήφιους μέσα από την ψηφοφορία του Live, ενώ η dream team των κριτών του Fame Story θα κληθεί να πάρει μια δύσκολη απόφαση.Για ποιον από τους δύο υποψήφιους το ταξίδι του Fame Story θα φτάσει στο τέλος του;Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Oδός Τσιμισκή (Πέτρος Ιακωβίδης)Τίτος Λαχανάς – Ματώνουν οι σκέψεις (Κωνσταντίνος Αργυρός)Γιάννης Στεφανίδης – Μη ρωτάς τους άλλους (Κατερίνα Λιόλιου)Στράτος Τζώρτζης – Μόνο με σένα (Γιώργος Σαμπάνης)Φειδίας Ηροδότου – Arcade (Duncan Lawrence)Andrew Punch – Όνειρο Απατηλό (Κώστας Τριανταφυλλίδης)Nicky Glossom – Unholly (Sam Smith)Δημήτρης Σόφης – Αν είσαι ένα αστέρι (Νίκος Βέρτης)Δημήτρης Κλειδάς- Πάρτυ (Μιχάλης Χατζηγιάννης)Μegan Alcandara- Dance the night (Dua Lipa)Άννα Πολτζόγλου- In your hand (Pink)Αριστέα Αλεξανδράκη- Σημάδι (Αναστασία)Μαίρη Τσαβαλιά – Μικρή ζωή (Μαρίζα Ρίζου)Σαββίνα Βουλδούκη - Εγώ (Josephine)Χριστίνα Ζιώγα – Σπίρτο και βενζίνη (Μαρίνα Σάττι)Danny & Victor Ighodaro – Gettin΄ Jiggy with It (Will Smith)