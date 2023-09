Ημέρα δοκιμασίας η σημερινή για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες πρέπει να πειραματιστούν με το Color Blocking. Σε μία εμφάνιση που κατά παράδοση δυσκολεύει τις fashionistas τι εικόνες θα φέρουν και πώς θα αξιολογηθούν οι εμφανίσεις τους;Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή βλέπουν με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα όμως ορισμένα concept και looks τους προβληματίζουν ειδικά όταν φαίνεται ότι έχουν γίνει χωρίς προσπάθεια.Τα σετ δεν είναι ποτέ επιθυμητά σε ένα διαγωνισμό που αφορά τη μόδα και το styling. Τι είναι αυτό που οδηγεί τη Διονυσία στο συμπέρασμα πως μία άλλη διαγωνιζόμενη φοράει έτοιμο σετ και ποιες αντιδράσεις φέρνει η τοποθέτησή της; Ποια διαγωνιζόμενη κατηγορεί τη Χριστίνα ότι αντέγραψε περσινό look του My Style Rocks;