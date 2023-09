Η νέα τηλεοπτική σεζόν κάνει πρεμιέρα στο Star, τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου με Breakfast@Star, Αλήθειες με τη Ζήνα και Μάρα Ζαχαρέα, που επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

Επιτυχημένα format ριάλιτι, τα κορυφαία του είδους, δυνατά τηλεπαιχνίδια, μυθοπλασία με αγαπημένους πρωταγωνιστές, τα καλύτερα παιδικά προγράμματα. Το άρτιο αποτέλεσμα, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο εικόνας και περιεχομένου είναι πια μια συνταγή που οι άνθρωποι του Star γνωρίζουν πολύ καλά. Ταυτόχρονα με τις νέες προτάσεις και επιλογές, που παρουσιάζει, το Star διατηρεί και ανανεώνει τα ήδη επιτυχημένα του project, ναυαρχίδες του προγράμματός του εδώ και χρόνια.Το Star είναι αποφασισμένο και τη νέα τηλεοπτική σεζόν 2023- 2024, να γίνει το talk of the town τόσο στον πολυποίκιλο τομέα της ψυχαγωγίας όσο και στον απαιτητικό στίβο της ενημέρωσης!Παραδοσιακά οι ζωντανές εκπομπές Breakfast@Star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, Αλήθειες με τη Ζήνα με τη Ζήνα Κουτσελίνη και η Μάρα Ζαχαρέα, που επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, είναι οι πρώτοι στο κανάλι της Κηφισιάς, που ξεκινούν τον τηλεοπτικό μαραθώνιο της νέας σεζόν.Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου για δεύτερη χρονιά σερβίρουν το πιο νόστιμο breakfast που θα «γαργαλίσει» και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους.Ένα πλούσιο και χορταστικό πρωινό γεμάτο κέφι, ενθουσιασμό, ζωντάνια!Lifestyle νέα από την Ελλάδα, πρωινές πτήσεις στο εξωτερικό, άφθονη τηλεοπτική επικαιρότητα, αποκλειστικά ρεπορτάζ και ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, ζώδια, μαγειρική, όλα μπαίνουν στο «μπλέντερ» και συνθέτουν την πιο ξεχωριστή και λαχταριστή γεύση.Οι απεσταλμένοι μας είναι παντού και καταγράφουν ό,τι συμβαίνει στο τηλεοπτικό σκηνικό και στον κόσμο της showbiz. Οι καλεσμένοι μας παραχωρούν τις πιο «ανατρεπτικές» συνεντεύξεις και… κάποιοι «υποβάλλονται» σε «απρόσμενες» δοκιμασίες!Μαζί με την Ελένη και τον Ετεοκλή την παρέα συμπληρώνουν το «κομάντο» της ελληνικής δημοσιογραφίας Μαίρη Αργυριάδου, ο παθιασμένος και μαχητικός Κωνσταντίνος Ντάφλος, η γεμάτη αισιοδοξία και πάντα ενημερωμένη Λιλή Πυράκη.Σταθερή συνταγή σε κάθε πλούσιο breakfast η «πλανητάρχισσα» Άση Μπήλιου, που αναλύει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας και όχι μόνο.Στην κουζίνα του Breakfast@Star καθημερινά ο MasterChef Σταύρος Βαρθαλίτης, μαγειρεύει το πιάτο της ημέρας και μοιράζεται μυστικά και αλήθειες των νόστιμων συνταγών του.

Καθημερινά στις 08:45 το Breakfast@Star υπόσχεται ένα πράγμα: Να γίνει το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας με θετική ενέργεια και χαμόγελο!Γιατί είναι ωραίο να ξυπνάμε παρέα και να μοιραζόμαστε ένα Breakfast@Star γεμάτο χαρά!

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα», για 9η χρονιά στο Star, συνεχίζουν να αναζητούν το φως στο σκοτάδι της επικαιρότητας, με ευσυνειδησία, ευαισθησία, σεβασμό.Με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τους έμπειρους συνεργάτες της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες.Στο επίκεντρο της εκπομπής το πρωτογενές ρεπορτάζ, η αέναη δίψα για δικαιοσύνη, η αλήθεια που λυτρώνει, ο άνθρωπος που δικαιώνεται, η δική σας φωνή, που από ψίθυρος γίνεται κραυγή.Οι καθημερινές αποκαλύψεις για τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, η ολοκληρωμένη έρευνα, τα αναλυτικά ρεπορτάζ, οι αποκλειστικότητες, συνεχίζονται στο στούντιο της εκπομπής, από τους δυναμικούς δημοσιογράφους Δημήτρη Μαρέδη, Ρούλα Κουσκουρή, Μαρία Παναγοπούλου.Στην παρέα μας φέτος ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης Αλέξανδρος Καλαφάτης.Στη δημοσιογραφική, καθημερινή έρευνα συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι Εύη Γιαρκιά, Δημήτρης Δαμιανός, Στρατής Λημνιός, Μαρία Μανουσαρίδου, Ευγενία Πουλοπούλου, Σπύρος Σιγούρος, Γιώργος Σόμπολος, Κατερίνα Σουλιώτη.Μαζί μας και ο Νίκος Νικόλιζας με τις ιδιαίτερες συνεντεύξεις του.Αλήθειες με τη Ζήνα, η εκπομπή που έχετε αγαπήσει!

Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων και όλο το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, είναι πανέτοιμοι να δώσουν τη «μάχη» της ενημέρωσης τη νέα τηλεοπτική σεζόν 2023 – 2024, παρουσιάζοντας με αμεσότητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία μια ολοκληρωμένη εικόνα για ό,τι συμβαίνει στη χώρα και τον κόσμο.Η είδηση είναι γνώση και στο Star αυτή υπηρετούμε. Γιατί είδηση είναι μόνο τα αληθινά γεγονότα, τη στιγμή που γίνονται, όπου κι αν γίνονται. Ελέγχουμε, αποκαλύπτουμε, αναλύουμε το μήνυμα, που παράγει η επικαιρότητα, στην πολιτική, στην οικονομία, στην κοινωνία, στην επιστήμη, ώστε κάθε είδηση να έχει αξία για τον άνθρωπο και ένα θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητά του.Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45.Καθημερινά στις 15:00, ο Γιώργος Ευγενίδης θα παρουσιάζει το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων.Κάθε Σαββατοκύριακο ο Σπύρος Λάμπρου θα είναι στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων στις 19:45.Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στις 15:00, καθώς και το Νοηματικό Δελτίο Ειδήσεων (καθημερινά στις 15:45 και το Σαββατοκύριακο στις 15:15) θα παρουσιάζουν η Ράνια Τραγόμαλλου και η Κατερίνα Τσαμούρη.Ο Γιώργος Ευγενίδης θα ενημερώνει για το «καυτό» κυβερνητικό ρεπορτάζ και όταν η επικαιρότητα το απαιτεί θα βρίσκεται στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, στο πλευρό της Μάρας Ζαχαρέα, ως σχολιαστής.Στην αρχισυνταξία του πολιτικού ρεπορτάζ θα είναι ο Πέτρος Μποτσαράκος και στην αρχισυνταξία του οικονομικού ρεπορτάζ ο Γιώργος Παππούς.Οι ανταποκριτές μας, Δημήτρης Σουλτογιάννης, από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, Μαρία Ψαρά, από την καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και Μαρία Δεναξά, από την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, δίνουν άμεσα το πιο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για όλες τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις στο εξωτερικό.O καταξιωμένος μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς θα ενημερώνει με την εμπειρία και την εγκυρότητά του, για κάθε αλλαγή των καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τέλος, ενώ οι μικροί μας φίλοι ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, το Star φροντίζει και φέτος να κάνει τα Σαββατοκύριακά τους αξέχαστα, με τη μοναδική Starland, την πιο πολύχρωμη, μαγική, χαρούμενη, συναρπαστική ζώνη παιδικών!Για τη σεζόν 2023 – 2024 η Starland καλωσορίζει στην πολυσυλλεκτική παρέα της 7 νέες παιδικές σειρές:Oddbods - Κάθε Σάββατο στις 7:45Μυστική Ομάδα Ζενκ (Team Zenko Go) - Κάθε Σάββατο, στις 9:45Jurassic World: Camp Cretaceous - Κάθε Σάββατο, στις 10:15Μπινγκ (Bing) - Κάθε Κυριακή, στις 7:15Ο Γκρίζι και τα Λέμινγκς (Grizzy & the Lemmings) - Κάθε Κυριακή, στις 7:45Sonic Boom - Κάθε Κυριακή, στις 9:45Σπίτι με τον Μπαμπά (Living with Dad) - Κάθε Κυριακή, στις 10:15Τα πιο cool παιδιά, συχνάζουν στη Starland και θα ενθουσιαστούν με τους νέους φανταστικούς ήρωες και τις απίθανες περιπέτειές τους, που θα τους ταξιδέψουν στα πιο μαγικά και απίστευτα μέρη! Στις σειρές προσεγγίζονται και θέματα ενσωμάτωσης, φιλίας, διαφορετικότητας με σύγχρονη αισθητική, διατηρώντας πάντα την αυθεντικότητα, τη ζωντάνια, την ενέργεια, το χιούμορ, τις συναρπαστικές εμπειρίες της πιο αγαπημένης ζώνης παιδικών εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση.Από το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 06:00 το πρωί μέχρι τις 11:15, οι πιο διασκεδαστικοί, αστείοι και αγαπημένοι κινούμενοι ήρωες θα κρατούν την καλύτερη συντροφιά στα παιδιά κάθε ηλικίας, με ατελείωτα παιχνίδια και τρελό γέλιο: Ο σκανδαλιάρης Τοτός, Booba's Adventure (νέα επεισόδια), Peppa Pig (νέα επεισόδια), Το κουκλόσπιτο της Γκάμπι, Η Μάσα και ο αρκούδος, Beyblade Burst Surge, Scooby Doo and guess who, Η Τρου και το βασίλειο του ουράνιου τόξου, Miraculous Ladyubug.