My Style Rocks: Ποιες είναι οι εντυπωσιακές παρουσίες που μπαίνουν στη νέα σεζόν

Η Γεωργία Μπαχούμη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα και από την ηλικία των 16 ετών δουλεύει ως πωλήτρια σε διάφορα καταστήματα. Μέσα από τη δουλειά γεννήθηκε η αγάπη της για τη μόδα και το στυλ. Είναι χωρισμένη και έχει ένα κοριτσάκι 3 ετών. Δεν παρακολουθεί τις τάσεις της μόδας όμως πιστεύει πως έχει γούστο και σωστή κρίση αφού όλες οι φίλες της ζητάνε την άποψή της.Την ενοχλεί όταν βλέπει απεριποίητα άκρα, ασιδέρωτα ρούχα και όταν οι γυναίκες κρατάνε τσάντες που δεν είναι αυθεντικές. Ευαίσθητη και δυναμική, δεν ανέχεται τις προσβολές. Εάν κάποιος τη θίξει στον διαγωνισμό δεν θα διστάσει να απαντήσει… γιατί εκτός του ότι είναι αυθόρμητη, μιλάει πολύ! Γενικά δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με το γυναικείο φύλο γιατί νιώθει πως, από μικρή, όλες οι γυναίκες που την πλησιάζουν αποσκοπούν σε κάτι. Ελπίζει οι συμπαίκτριές της να είναι αξιόλογες, «καθαρές στην ψυχή» και να έχουν ήθος. Στο My Style Rocks έρχεται για να δείξει το δικό της προσωπικό στυλ αλλά και να το εξελίξει.Ηλικία: 38 ετώνΕπάγγελμα: InfluencerΓεννήθηκε στην Αθήνα από μπαμπά Μανιάτη και μαμά Χιώτισσα, έχει σπουδάσει Ναυτιλιακά αλλά δηλώνει influencer. Είναι παντρεμένη και έχει έναν γιο 7 ετών. Η Αμάντα δεν είναι άγνωστη στο My Style Rocks καθώς είχε συμμετάσχει σε προηγούμενο κύκλο του παιχνιδιού.Χαρακτηρίζει το στυλ της «έντονο και… τέλειο»! Της αρέσει το σέξι ανδρόγυνο στυλ, τρελαίνεται να κάνει mix and match, ψωνίζει από fast fashion «επειδή έχουν τις καλύτερες απομιμήσεις μεγάλων οίκων» αλλά και από καταστήματα second hand. Το πιο ακριβό ρούχο που έχει είναι ένα φόρεμα αξίας 60.000 ευρώ που της έχουν κάνει δώρο οι γονείς της. Εάν κάτι την ενοχλεί στις γυναίκες είναι… η κακογουστιά! Έχει αρκετές φίλες, είναι αρκετά ανταγωνιστική και επιστρέφει στο My Style Rocks για να το ζήσει μέχρι τον τελικό, αυτή τη φορά!Ηλικία: 34 ετώνΕπάγγελμα: ΕπιχειρηματίαςΗ Απολλεών (Αθηνά Αουρσαλίδου) έρχεται από την Θεσσαλονίκη, είναι παντρεμένη με τον 5ο παγκοσμίως πρωταθλητή TaeKwonDo Στέφανο Κωνσταντινίδη και έχουν έναν γιο 5 χρονών. Έχει εργαστεί στο χώρο των πωλήσεων αλλά και ως αεροσυνοδός ενώ από το 2018 έχει τη δική της boutique με ρούχα στη Θεσσαλονίκη.Οι σπουδές της δεν σχετίζονται με τη μόδα, θεωρεί όμως πως έχει «αντίληψη εικόνας» ενώ της αρέσει στο ντύσιμο να υπάρχει μια… «χαοτική αρμονία». Δεν της αρέσει το «χωρίς νόημα γυμνό» και θα ήθελε να δει στις συμπαίκτριες της, στιλιστικό χαρακτήρα. Δεν είναι fan των εταιρειών fast fashion, ωστόσο δεν τις απορρίπτει. Έχει γίνει αποδέκτης αρνητικών σχολίων στο TikTok αλλά και στο δρόμο για το μαξιμαλισμό της εμφάνισης της και δεν έχει διστάσει να απαντήσει. Στο My Style Rocks έρχεται για να κάνει ευρέως γνωστή την έννοια του μαξιμαλισμού στα ρούχα και να απορρίψει την έγνοια «του τι θα πει ο κόσμος».Ηλικία: 32 ετώνΕπάγγελμα: Full time μαμάH Νίκη Κόλια έχει καταγωγή από τη Λέρο αλλά από το 2021 ζει μόνιμα στο Dubai λόγω του συζύγου της που διατηρεί τη δική του εταιρεία στα Αραβικά Εμιράτα. Είναι μαμά ενός αγοριού 18 μηνών. Για την ενασχόλησή της με τη μόδα και το στιλ, υπεύθυνη είναι η μητέρα της, την οποία αποκαλεί «fashion icon». Περιγράφει το στιλ της ως «sexy, classy and boozy» και δεν της αρέσουν οι extreme εμφανίσεις.Θεωρεί πως έχει χιούμορ, είναι ετοιμόλογη και έξυπνη και εάν κάτι δεν της αρέσει στην εμφάνιση κάποιας συμπαίκτριάς της, δεν χρειάζεται να μιλήσει… θα φανεί στο πρόσωπό της! Στον διαγωνισμό έρχεται γιατί αυτή την περίοδο δεν εργάζεται και θέλει να κάνει την τρέλα της τώρα που μπορεί! Η τρέλα αυτή έχει όνομα και λέγεται My Style Rocks!Ηλικία: 35 ετώνΕπάγγελμα: ΑισθητικόςΗ Χριστίνα Μπίτα ήρθε στα 18 της από την Αλβανία και τρία χρόνια αργότερα απέκτησε τον γιο της. Αυτή την περίοδο διατηρεί κέντρο αισθητικής στο Παλαιό Φάληρο. Έμαθε την ελληνική γλώσσα μέσα από την πρώτη της δουλειά ως νταντά. Λατρεύει τα techno parties, τα ταξίδια αλλά και τη μόδα. Περιγράφει το στυλ της ως «σικάτο» όμως δεν μπορεί να αποβάλλει το techno girl που κρύβει μέσα της και σε ορισμένες περιπτώσεις θα φορέσει τα άρβυλά της και extreme αξεσουάρ.Πάντα ένιωθε αυτοπεποίθηση με το σώμα της, θεωρεί πως ό,τι και να βάλει της ταιριάζει… εξάλλου αυτό της λένε φίλοι και γνωστοί. Έχει «κόλλημα» με τα brands και στη ντουλάπα της θα βρούμε ρούχα και αξεσουάρ μεγάλης αξίας. Γενικά, δεν υπάρχει κάποιο ρούχο ή αξεσουάρ που να μην το έχει, ως σωστή fashionista. Θυμώνει εύκολα και μιλάει κάποιες φορές απότομα, παράλληλα όμως δεν κρατάει κακία, είναι πολύ δοτική… «ψυχούλα» όπως λέει η ίδια.Ηλικία: 24 ετώνΕπάγγελμα: Ιδιωτική υπάλληλοςΗ Μορτασία (Αναστασία Μορτοπούλου) μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, πήγε στα Ιωάννινα για σπουδές αλλά τώρα μένει στην Αθήνα όπου εργάζεται σε μία βιοτεχνία ρούχων για να μάθει ραπτική καθώς θέλει να γίνει μια… ανατρεπτική σχεδιάστρια. Γι’ αυτήν, ανατρεπτικό σημαίνει «κάτι που προκαλεί τον κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να είναι όμορφο». Το στυλ της έχει dark επιρροές και αγαπημένοι της σχεδιαστές είναι o Kanye West, η Vivienne Westwood και ο Rick Owens. Αγοράζει από γνωστά brands αλλά και μεταχειρισμένα κομμάτια και προσπαθεί να μην υποκύπτει στην εύκολη λύση των fast fashion καταστημάτων αλλά να στηρίζει ανερχόμενους Έλληνες σχεδιαστές.Περιγράφει τον εαυτό της ως δυναμική, ανεξάρτητη, ευαίσθητη αλλά παράλληλα απότομη και «κοσμάρα»! Όταν κάτι δεν της αρέσει δεν μπορεί να το κρύψει και τότε θα φανεί αρκετά σνομπ. Στο My Style Rocks έρχεται για να εξηγήσει το στυλ της το οποίο θεωρεί ότι πολλοί δεν καταλαβαίνουν. Στόχος της είναι να είναι αντισυμβατική, πρωτοποριακή και επαναστάτρια.Ηλικία: 32 ετώνΕπάγγελμα: ΣτιλίστριαΗ Ελεάνα Δαρίβα έχει καταγωγή από τον Πόντο και τη Σμύρνη. Έχει πτυχία ισπανικής φιλολογίας, βοηθού κτηνιάτρου και διδασκαλίας χορού.Η σχέση της με τη μόδα ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Θυμάται τον εαυτό της να μεταποιεί, να προσαρμόζει και να αλλάζει τα ρούχα που της αγόραζε η μητέρα της. Πλέον εργάζεται ως στιλίστρια και έχει δικό της brand. Το στιλ της έχει πολλά στοιχεία Y2K, το χαρακτηρίζει «πολύχρωμο», κάτι που όπως λέει μπορεί να υποστηρίξει μόνο αυτή. Στην ντουλάπα της έχει κυρίως vintage, ιδιαίτερα κομμάτια. Δε συμφωνεί με τη fast fashion κουλτούρα, θέλει να είναι ξεχωριστή, μοναδική.Περιγράφει τον εαυτό της ως «φουλ δημιουργική, με ενσυναίσθηση και λίγο τρελή… με την καλή έννοια.» Της αρέσουν οι γυναίκες που είναι όμορφες, οικονομικά ανεξάρτητες, διαπρέπουν επαγγελματικά και προσωπικά και δεν της αρέσει να παραμορφώνονται με αισθητικές επεμβάσεις. Φοβάται πως πολλές συμπαίκτριές της δεν θα έχουν ιδέα από μόδα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορεί να κάνει συζήτηση μαζί τους.Ηλικία: 53 ετώνΕπάγγελμα: Ψηφιακό marketingH Ντένη Κουβαράκου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα Εξάρχεια. Είναι χωρισμένη και έχει ένα γιο 12 ετών.Το μικρόβιο του «επιχειρείν» και η αγάπη για τη μόδα μπήκαν από νωρίς στη ζωή της αφού η μητέρα της διατηρούσε κατάστημα με ρούχα. Τώρα ασχολείται με το ψηφιακό μάρκετινγκ, συνεργάζεται με διάφορες γνωστές εταιρείες και κάνει πολλές διαφημίσεις και διαγωνισμούς έχοντας σχεδόν μισό εκατομμύριο followers.Μιλώντας για τον εαυτό της χρησιμοποιεί τις λέξεις: ειλικρινής, αισιόδοξη, ανταγωνιστική, ανυπόμονη και… λαίμαργη! Δεν αντέχει την κακογουστιά και την υπερβολή στα κοσμήματα. Πιστεύει πως τα νεαρά κορίτσια «δεν έχουν κανένα στυλ, είναι… «ατσούμπαλες» και γενικά θα ήθελε να προσέχουν περισσότερο τον εαυτό τους».Εάν κάποιος κριτής της βάλει χαμηλό βαθμό θα το δεχτεί, αλλά εάν το κάνει μια συμπαίκτρια της, θα αντιδράσει! Χαρακτηρίζει το στυλ της «απλό και χύμα» χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν της αρέσει το βραδινό, καλό και σέξι ντύσιμο. Δεν ακολουθεί τη μόδα και ενώ παλαιότερα φορούσε μόνο μαύρα ρούχα, πλέον έχει εντάξει το χρώμα στις εμφανίσεις της. Δεν είναι λάτρης των brands και δεν της αρέσει να βλέπει γυναίκες να φοράνε απομιμήσεις.Ηλικία: 35 ετώνΕπάγγελμα: Σύμβουλος ΜόδαςΗ Κατερίνα Κλάδης γεννήθηκε στο Σικάγο από Έλληνες γονείς. Ο πατέρας της είναι από τη Ζάκυνθο και η μητέρα της από την Κόρινθο. Η ίδια ζει πλέον στο Miami και έχει έρθει στην Ελλάδα – πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια- μόνο για το My Style Rocks. Είναι σύμβουλος μόδας κυρίως επειδή η ίδια έχει μια πολύ πλούσια γκαρνταρόμπα και ενοικιάζει τα ρούχα της σε όποιον θέλει να κάνει μια ιδιαίτερη εμφάνιση ενώ έχει εργαστεί και σε τηλεοπτική εκπομπή μόδας ως ρεπόρτερ σε κανάλι της Florida.Χαρακτηρίζει τον εαυτό της «bubbly» και προσπαθεί να γίνεται καλύτερος άνθρωπος κάθε μέρα που περνάει». Θεωρεί το στιλ της «unique», έντονο και μαξιμαλιστικό και της αρέσει να αγοράζει ρούχα από το πιο μικρό και άγνωστο κατάστημα μέχρι τις μεγαλύτερες boutique του κόσμου. Αν και μιλάει σπαστά ελληνικά, καταλαβαίνει τα πάντα οπότε μην προσπαθήσουν να την κοροϊδέψουν οι συμπαίκτριές της! Στο My Style Rocks έρχεται για να μπει στον ελληνικό χώρο της μόδας.