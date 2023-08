Κλείσιμο

Μια, η οποία τράβηξε την προσοχή των θαυμαστών της.Η φωτογραφία αυτή έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και πολλοί σχολίασαν θετικά το φυσικό της πρόσωπο.Μάλιστα, ένας λογαριασμός του twitter σχολίασε: «Δεν ξέρω αν έχετε πέσει πάνω στην τελευταία φωτό της Ναταλία Γερμανού αλλά έχω να πω: "Ναταλίαααααα σου πάει τόσο πολύ το no filter, no makeup, no anything! Μια κούκλα!"».Το tweet δεν ξέφυγε από την προσοχή της γνωστής παρουσιάστριας, η οποία απάντησε: «Ε… no filter κι εσύ τώρα…», ενώ πρόσθεσε μια φατσούλα που κλαίει από τα γέλια.