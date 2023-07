Κλείσιμο

Ο « Παράδεισος των κυριών » ξανανοίγει τις πόρτες του. Αναγεννημένος από τις στάχτες του, λαμπερός και απαστράπτων, ξαναβρίσκει τη ζωή, το χρώμα, την αίγλη του. Οι ήρωές του συνεχίζουν να ζουν τις ζωές τους, να διεκδικούν τις σχέσεις τους, να δημιουργούν νέες, να επιστρέφουν στο παρελθόν και να κοιτούν στο μέλλον.Μέσα στις στροφές ενός βαλς, στις φιγούρες της γιάνκα, στους στροβιλισμούς του χορού, στους ρυθμούς του «Life in mono», οι πρωταγωνιστές του «Παραδείσου» είναι έτοιμοι για την επόμενη μέρα. H ζωή πρέπει να νικήσει την καταστροφή κι έτσι οι πρωταγωνιστές, σ’ ένα συμβολικό χορό φορούν «τα καλά τους» και χάνονται σε στροφές και σε αγγίγματα, σε συναντήσεις που άλλοτε επιδιώκουν και άλλοτε προσπαθούν να τις αποφύγουν. Νέα πρόσωπα εμφανίζονται και πολλά ερωτηματικά γεννιούνται.Μέσα από κινήσεις, δράσεις και βλέμματα διαμορφώνονται οι δεσμοί, οι συγκρούσεις, οι έρωτες, υπογραμμίζονται κρυφά μυστικά και πάθη και διαφαίνονται οι σχέσεις των πρωταγωνιστών.Ένας παραδεισένιος χορός που πίσω από τα χαμόγελα κρύβει τις αληθινές προθέσεις των ηρώων.Οι κυρίες μέσα στα κομψά φορέματά τους, με τα εντυπωσιακά καπέλα και τα υπέροχα αξεσουάρ και οι άντρες με το στυλ της εποχής μας ταξιδεύουν στην δεκαετία του ’60.Ο «Παράδεισος» μας περιμένει. Η ιστορία του γράφεται με χρυσοκλωστή πάνω σε μπλε μετάξι. Πρωταγωνιστές του άνθρωποι καθημερινοί, που ζουν την εποχή τους. Άνθρωποι που συμπλέκονται με τρόπο μοναδικό και πρωτότυπο.Τα φορέματα είναι δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια. Ο «νοσταλγός του παρελθόντος» που αναβιώνει την αστική εικόνα της Αθήνας των 60’s μέσα από τις δημιουργίες του, εμπνεύστηκε από τη σειρά και επιμελήθηκε το fashion direction. Τηλεοπτικές δημιουργίες του Βασίλη Ζούλια είδαμε στη σειρά «Emily in Paris» στο Netflix και στη σειρά Glamorous όπου ντύνει αποκλειστικά την πρωταγωνίστρια Κιμ Κατράλ γνωστή από το «Sex and the city». Διασημότητες του καλλιτεχνικού χώρου του εξωτερικού έχουν φορέσει δημιουργίες του και έχουν περπατήσει στο κόκκινο χαλί.Στο τρέιλερ διακρίνουμε τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο ο οποίος εισβάλει στη σειρά, στο ρόλο του Σίμου Πολύζου, τον Γιάννη Νταλιάνη στο ρόλο του Χρήστου Πολύζου και την Ειρήνη Δράκου στο ρόλο της Δωροθέας Πολύζου-Μαυράκη.