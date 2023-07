J2US: Τι αποκάλυψαν οι 8 φιναλίστ και ο Νίκος Κοκλώνης λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ctvurm19b2r5)

Στην τελευταία εκπομπή της «Super Κατερίνα» για τη φετινή χρονιά ήταν σήμερα καλεσμένα τα 4 ζευγάρια που έφτασαν στον μεγάλο τελικό του Just The 2 Of Us, που θα μεταδοθεί ζωντανά αύριο το βράδυ στις 21.00 στον Alpha.Η Ηρώ με τον Ιάσονα Παπαματθαίου, ο Τριαντάφυλλος με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη και η Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα, μίλησαν για την εμπειρία τους στο φαντασμαγορικό μουσικό σόου εδώ και 5 μήνες και την αγωνία τους για το πολυαναμενόμενο φινάλε.Όπως εξήγησαν, ο παρουσιαστής και παραγωγός του σόου, Νίκο Κοκλώνης, τους στήριξε και τους ενθάρρυνε όλο αυτό το διάστημα, σε μια πορεία που όλοι οι διαγωνιζόμενοι, με τη βοήθεια των coaches τους, σημείωσαν θεαματική εξέλιξη.Λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, εισέβαλλε στο πλατό και ο Νίκος Κοκλώνης, με τα ζευγάρια να του τραγουδούν α καπέλα το νέο του hit Ρεσιτάλ Ερμηνείας, που έχει γίνει ήδη trend στο TikTok,Ο παρουσιαστής δεν αποκάλυψε όλες τις εκπλήξεις που επιφυλάσσει στο κοινό αύριο στο μεγάλο τελικό, αλλά ήδη οι fans ανυπομονούν για την κοινή εκρηκτική εμφάνιση στο stage της Δέσποινας Βανδή και της Καίτης Γαρμπή, οι οποίες αναμένεται να βάλουν φωτιά στο Σαββατόβραδο, στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό πάρτι που αύριο κορυφώνεται.