Νίκος Κοκλώνης: Δίνει «Ρεσιτάλ Ερμηνείας» με νέο τραγούδι που θα γίνει το χιτ του καλοκαιριού

Μπορεί στις ενάρξεις του Just The 2 Of Us να τραγουδάει χιουμοριστικούς στίχους, μέσα από τους οποίους αυτοτρολάρει τις ικανότητές του στο τραγούδι, αλλά μετά το buzz που έκανε το «Έχω Μάτι», ο Νίκος Κοκλώνης επιστρέφει με νέο δικό του τραγούδι, με τίτλο κομμένο και ραμμένο στον ίδιο, αφού ποιον άλλον σκέφτεται κανείς όταν ακούει «Ρεσιτάλ ερμηνείας»;Η ατάκα «ρεσιτάλ ερμηνείας» του Νίκου Κοκλώνη έγινε εδώ και καιρό viral μέσα από τα live του J2US και τώρα, όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσει τη δική της θέση ανάμεσα στα τρεντ του ΥouΤube.Στην εκπομπή Super Κατερίνα στον Alpha το πρωί της Παρασκευής ακούσαμε για πρώτη φορά το νέο τραγούδι του Νίκου Κοκλώνη, σε στίχους Βασίλη Δήμα και μουσική Κωνσταντίνου Παντζή, το οποίο αύριο ο παρουσιαστής και παραγωγός του J2US θα τραγουδήσει στην έναρξη του σόου του Alpha το βράδυ του Σαββάτου της 1ης Ιουλίου, στο live του ημιτελικού. To τραγούδι θα κυκλοφορήσει από την Panik και θα είναι το τρίτο του Νίκου Κοκλώνη μετά το «Γούτσου Γούτσου» και το «Έχω Μάτι».