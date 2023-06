Ίαν Γκίλαν: «Η ζωή είναι υπέροχη με τους Deep Purple κι εγώ τυχερός που τη ζω»

O Βρετανός τραγουδιστής στη χρυσή εποχή των 70s

Σε ηχογράφηση για το «Rock Aid Armenia», μια κίνηση ενίσχυσης των θυμάτων του σεισμού της Αρμενίας το 1989

Οι Deep Purple θα εμφανιστούν στις 7 Ιουλίου, στο Terra Vibe Park της Μαλακάσας, στο πλαίσιο του Rockwave Festival

Η τηλεφωνική επικοινωνία με το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Οταν όμως στην άλλη άκρη της γραμμής ακούς μία από τις πιο εμβληματικές φωνές της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας, το μόνο που σου έρχεται στο μυαλό είναι όλα εκείνα τα μεγάλα τραγούδια με τα οποία έχει ισοβίως συνδεθεί. Στην περίπτωση του Ιαν Γκίλαν, του θρυλικού τραγουδιστή των Deep Purple, τα τραγούδια αυτά είναι πολλά και καλύπτουν μια χρονική περίοδο μισού αιώνα.Οση και η μακρόβια διαδρομή της θρυλικής βρετανικής μπάντας του δηλαδή, που αποτελεί έναν από τους βασικούς προπάτορες του χέβι μέταλ, έχει πουλήσει περισσότερο από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, έχει γυρίσει πολλές φορές τον πλανήτη δίνοντας συναυλίες και μας έχει χαρίσει ροκ ύμνους όπως τα «Smoke on the Water», «Soldier of Fortune», «Child in Time», «Strange Kind of Woman», «Perfect Strangers» και αρκετά ακόμη.Τραγούδια τα οποία το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ζωντανά στη συναυλία που θα δώσει το συγκρότημα στις 7 Ιουλίου, στο Terra Vibe Park της Μαλακάσας, στο πλαίσιο του φετινού Rockwave Festival.Ευδιάθετος, ομιλητικός, ευγενής, αλλά και ενθουσιασμένος από την ενέργεια που λαμβάνει στην παγκόσμια περιοδεία που πραγματοποιεί τους τελευταίους μήνες, ο Ιαν Γκίλαν δεν έχει απολύτως καμία σχέση με έναν κουρασμένο σούπερ σταρ που έχει πατήσει τα 78. Αντιθέτως, όπως εξομολογείται, κάθε πρωί σηκώνεται με ενθουσιασμό περιμένοντας να έρθει η στιγμή να ανέβει στη σκηνή και να «συνομιλήσει» με το κοινό μέσω της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής.Λόγω της σοφίας που του έχει χαρίσει η ωριμότητά του προσεγγίζει με ηρεμία και ευγνωμοσύνη το σπουδαίο μουσικό παρελθόν του και δηλώνει τυχερός που του δόθηκε η ευκαιρία να γευτεί μια τόσο συναρπαστική ζωή. Επιπλέον, ανυπομονεί να έρθει στην Ελλάδα, έναν τόπο που αγαπά ιδιαίτερα, όπως λέει, όχι μόνο για τη συναυλία που θα δώσει με τους Deep Purple, αλλά και για τις μίνι διακοπές που έχει προγραμματίσει μαζί με φίλους σε έναν μυστικό προορισμό δίπλα στη θάλασσα.Ιαν Γκίλαν: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κίνητρο. Γιατί είναι τόσο συναρπαστικό όλο αυτό. Εχω ζήσει μια τόσο υπέροχη ζωή ως μουσικός, έχω συνεργαστεί με φανταστικούς καλλιτέχνες και ανθρώπους, έχω επικοινωνήσει με το πιο απίθανο κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι μια απίστευτη χαρά όλο αυτό, μια ευλογία. Ξυπνάω κάθε πρωί και είμαι ενθουσιασμένος για τη συναυλία που έχω το βράδυ. Είναι απλά μια υπέροχη ζωή κι εγώ τυχερός που τη ζω!Ι.Γκ.: Εχω σκεφτεί πολλές φορές ποιο μπορεί να είναι το μυστικό πίσω από την επιτυχία μιας μπάντας και έχω καταλήξει σε μερικά βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι σε όλη μας τη διαδρομή αποφεύγαμε τις κατά καιρούς μουσικές μόδες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί έμαθα από τότε που ήμουν νέος πως αν είσαι της μόδας σήμερα, σίγουρα δεν θα είσαι αύριο. Το δεύτερο είναι πως όταν ξεκίνησε το συγκρότημα, το '68-'69, ήταν απίστευτη η ποικιλία των μουσικών επιρροών που είχαμε. Το κάθε μέλος της μπάντας είχε τις δικές του μουσικές προτιμήσεις, από ορχηστρική και τζαζ μέχρι φολκ, σουίνγκ και ροκ εν ρολ. Ολο αυτό έκανε το μουσικό μας ύφος πολύ ισχυρό. Καταφέραμε να γίνουμε ένα συγκρότημα που δεν παίζει συνέχεια την ίδια μουσική.Ι.Γκ.: Σε καμιά περίπτωση. Στο ξεκίνημά μας ο στόχος ήταν να καταφέρουμε να κλείσουμε μια ζωντανή εμφάνιση σε κάποιο κλαμπ, κι όταν το καταφέρναμε ήμασταν ευτυχισμένοι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μας ενδιέφερε και η δημοσιότητα, δεν την καταλαβαίναμε. Καταλαβαίναμε τη μουσική, η χαρά μας ήταν να παίζουμε στον κόσμο τη μουσική που αγαπάμε, αυτό ήταν για εμάς η μεγάλη απόλαυση. Περνούσαμε το ίδιο καλά στην πρόβα όσο και στη σκηνή. Οπότε, χρειάστηκε αρκετός καιρός μέχρι να συνειδητοποιήσουμε πως αυτό που κάνουμε έχει επιτυχία, έχει αντίκτυπο στο ευρύ κοινό.Ι.Γκ.: Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω κάποιες συγκεκριμένες στιγμές από όλη αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Κι αυτό γιατί χρειάστηκε χρόνος μέχρι να αναπτύξουμε αυτό που είμαστε ως συγκρότημα. Δεν υπήρξε ένα μεγάλο γεγονός που μας απογείωσε, ένα συγκεκριμένο τραγούδι που εκτόξευσε τη φήμη μας, ήταν μια σειρά πραγμάτων που μας οδήγησαν εδώ που είμαστε σήμερα.Ι.Γκ.: Μια μουσική καριέρα είναι όπως και η ζωή. Εχει καλές και κακές στιγμές. Τα αφήνεις όλα πίσω και απλά προχωράς.Ι.Γκ.: Προτιμώ ξεκάθαρα να είμαι μέλος μιας μπάντας, μουσικά με γεμίζει περισσότερο. Γιατί απαιτεί να βουτάς σε ολόκληρη τη θάλασσα της μουσικής, ενώ όταν παίζεις μόνος ακολουθείς συνήθως ένα συγκεκριμένο μουσικό στυλ. Οταν συνυπάρχεις με άλλους μουσικούς γίνεσαι πιο ευέλικτος, πιο δυναμικός - και είναι πολύ πιο διασκεδαστικό όταν το ζεις όλο αυτό.Ι.Γκ.: Οι διαφωνίες μάς απασχολούσαν περισσότερο όταν ήμασταν νέοι. Οι άνθρωποι, βλέπετε, είναι πολύ λιγότερο ευέλικτοι στα νιάτα τους. Σκέφτονται διαφορετικά τα πράγματα, ο εγωισμός τους είναι ισχυρός. Πλέον, είμαστε όλοι μια ομάδα, μια καλή ομάδα. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εχουμε διαφωνίες, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Οταν καθόμαστε να πιούμε μια μπίρα όλοι μαζί, όλα είναι καλά.Ι.Γκ.: Είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Οι μουσικές μόδες έρχονται και φεύγουν. Οι παλιές μπάντες παραμένουν ζωντανές γιατί δημιουργούν έξω από αυτό το πλαίσιο.Ι.Γκ.: Η αλήθεια είναι ότι δεν ακούω πλέον πολύ ποπ μουσική, γι’ αυτό και δεν ξεχωρίζω κάποιον νέο καλλιτέχνη. Ακούω κυρίως τζαζ, μπλουζ, ορχηστρική και εκκλησιαστική μουσική. Επίσης διαβάζω πολλά βιβλία και γράφω όποτε μπορώ.Ι.Γκ.: Είμαστε στη διαδικασία που γράφουμε καινούρια κομμάτια. Δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι έτοιμα. Πιστεύω κάποια στιγμή μέσα στον επόμενο χρόνο.Ι.Γκ.: Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα έρθουμε στην Ελλάδα. Εχουμε ετοιμάσει ένα πολύ δυνατό σόου για εσάς με όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Deep Purple. Εχω έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα και την αγαπώ ιδιαίτερα. Με αφορμή τη συναυλία μας στην Αθήνα, μάλιστα, έχω κανονίσει να κάνω λίγες ημέρες διακοπών με φίλους στη θάλασσα ψαρεύοντας και περνώντας καλά.INFO: Deep Purple - Rockwave Festival, 7 Ιουλίου, στο Terra Vibe Park, στη ΜαλακάσαΦωτογραφίες: getty images/ideal image